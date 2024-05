A Coruña y las grandes citas del Deportivo

A Coruña hierve, huele a la tensa espera de las grandes ocasiones. Saldrá bien o mal, pero el deportivismo ya está presto para hacerse sentir, para que la jornada sea inolvidable y para que su equipo se sienta arropado como nunca y como siempre a la vez. El color blanquiazul empieza a dominarlo todo en la ciudad, irá a más y la agenda para este domingo 12 de mayo de 2024 empieza mucho antes de las 19.00 horas, momento del inicio del duelo ante el Barcelona Atlètic en Riazor.

La Federación de Peñas Deportivistas ya han citado a todos los seguidores en la puerta 0 a las 17.00 horas, 120 minutos antes, para recibir al equipo antes de que llegue con el autobús al estadio. Se verán, de nuevo, imágenes de la calle Manuel Murguía colapsada para que los jugadores sientan el calor de la grada. Es lo único que se conoce hasta el momento de lo que ocurrirá en la previa del domingo, pero habrá más porque los Riazor Blues ya han posteado varias imágenes de lo ocurrido hace un año en las calles de A Coruña antes del Deportivo-Castellón de la primera ronda de play off por el ascenso. Entonces pasó al recuerdo esa marea humana blanquiazul que fue captada desde la plaza de Pontevedra y que no tenía fin hasta donde alcanzaba la vista en San Andrés. Es probable que el punto de encuentro se establezca en el Obelisco o en María Pita para ir andando hasta el estadio de Riazor y llegar allí a la hora fijada para el recibimiento.

Serán los prolegómenos y luego la afición se enfrentará, de nuevo, al récord de asistencia de Riazor en Primera RFEF y a la plusmarca de la categoría, esa que ha ido batiendo en las últimas semanas y que pondrá de nuevo a prueba este domingo. El tope está fijado ahora mismo en los 29.079 espectadores que asistieron al duelo de hace algunas semanas frente a la Cultural Leonesa. Frente al Arenteiro se quedó a unos centenares de esa cifra y por debajo de los 29.000, pero el deportivismo tiene una nueva oportunidad. Para conseguir ese objetivo recurrente es básico vender todas las entradas, algo que ya ocurrió hace un par de semanas, y que los socios que no vayan o que no puedan acudir al encuentro liberen su asiento para que el club lo pueda vender y pueda ser ocupado. El objetivo es que no haya ningún hueco ningún asiento libre en una tarde para la historia de A Coruña y del deportivismo.

Tanto para la previa como para el propio partido, además de camisetas y bufandas, harán falta muchas banderas para que el blanquiazul sea omnipresente el domingo. Desde hace varios partidos el propio club y las agrupaciones blanquiazules están promoviendo recuperar esa costumbre muy propia de los años 80 y 90. Muchas tiendas de telas de distintos barrios de la ciudad han multiplicado sus pedidos y sus ventas en las últimas semanas. Todo porque A Coruña sea una fiesta y que respire en dos colores: en blanco y en azul.