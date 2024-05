Manuel Pablo: “Me da miedo que pensemos que por historia hay que exigir otro ascenso”

Camino de finalizar su tercera temporada como entrenador del juvenil A, Manuel Pablo (Bañaderos, 1976) disfruta de los banquillos y el mejor momento de salud de un Abegondo que tiene en su equipo el culmen de muchos años de trabajo por debajo. Es también la última parada antes del fútbol profesional. Tras la derrota en Sevilla (2-0) que les deja fuera de la Copa de Campeones, aguarda con la tranquilidad que le caracteriza un futuro en el que espera que la cantera sea tendencia en el primer equipo.

¿Qué valoración hace de la temporada?

Fue un poco de resistir y seguir en la pelea, competimos bien los partidos y tuvimos bastantes encuentros con superioridad incluso ante los rivales potentes. Pero nos faltó acierto en algunos. Al ver que el Racing fallaba nos pudimos llevar el campeonato. Con lo que veníamos fuimos a la Copa de Campeones sin ningún temor. Veníamos con una buena dinámica y creíamos que podíamos competir como lo hicimos en ambos partidos. Solo nos faltó el acierto, no estuvo de nuestra parte.

Hay plantillas que pueden llegar más rodadas. ¿Ha sido un reto para usted este año?

Sí, sobre todo porque hemos tenido situaciones de jugadores con muchas lesiones de varios meses y ahí hemos tirado bastante del B. Tuve que aprender a rotar menos. Me gusta que los chavales jueguen, intento darles partidos a todos, son chavales que entrenan muy bien en el día a día, pero bajo esas circunstancias hubo partidos que nos costó porque había que darle minutos a chicos que venían de lesiones largas. Todo eso me ayudó para aprender.

¿Cómo ve la salud de Abegondo?

Hay una salud muy buena que espero que continúe. Espero que esa continuidad se refleje arriba y podamos subir jugadores al Fabril y que estos tengan opciones para llegar al primer equipo. Cuando los equipos son competitivos año tras año hay que mirar más para los de casa.

¿Cuál es la clave para que un jugador llegue al primer equipo?

Para mí siempre es dejar espacio. Si los jugadores 19-20-21 son de fuera hay que darles minutos antes que a otros chicos que te pueden sumar siendo de la cantera.

Fran decía que a veces se ve con mejores ojos a los de fuera que a los de casa. ¿Lo siente así?

Es normal, pasa en muchos lados. Yo creo que al final esto ha sido una continuación de rendimientos durante años. Cuando tienes tanta continuidad no hay que tener dudas y hay que ir dando pasos. Hay que intentar poco a poco subir a los chicos del juvenil al Fabril y no buscar fuera. Darles la oportunidad a los de aquí, que llevan años demostrando. Aunque se suba de categoría, intentar dejar de mirar el resultado y ver lo que se viene formando. Yo veo jugadores que han competido contra nosotros y llegan. Por ejemplo el Celta tiene tres o cuatro en el primer equipo; ves en el Betis u otros clubes y es lo mismo. Es una transformación que está habiendo en el primer equipo.

Soriano comentó que la apuesta por la cantera continuaría.

Sí, yo creo que eso ha cambiado. Están las pruebas de Mella, Rubén, Martín o Diego. Ha cambiado un poco y esperemos que se mantenga la idea. El salto de categoría lleva un compromiso mayor. El rendimiento de los chavales ha venido con una continuidad y han demostrado que están para competir, que es lo que realmente te marca si puedes contar con ellos.

¿Qué necesita un canterano para asentarse?

Lo primero es tener constancia. Esto no es un trabajo de llegar, sino de mantenerse. Ellos han sido titulares siempre y habrá un momento que dejen de serlo. Tienen que convivir con todo ello y ser fuertes. Tienen que creer en ellos mismos y no consumirse, insistir una y otra vez porque es la realidad del fútbol. Hay que ser constante y esperar tu momento. Si bajas los brazos las oportunidades no llegan.

Vaya talentazos son Mella y Yeremay, no?

Yo tuve la suerte de tenerlos a los dos en Youth League. Eran muy diferenciales. Nos daban muchas cosas y ya se veía que eran jugadores que van por delante. Mella siempre ha sido un futbolista que se ha saltado muchas etapas. Peke en el apartado físico le ha costado más, pero ha trabajado mucho para estar en la mejor posición posible. Tiene un talento que ya conocíamos, pero al final es constancia.

Yeremay es un buen ejemplo para los jugadores de la base.

Sí, en el fútbol de hoy en día es muy importante todo el aspecto físico y el cuidarse. Cuanto antes empecemos mejor para ellos. Peke siempre fue un súper dotado, le costaba un poco más exigirse en lo físico, pero supo asumir que tenía que cambiar su forma de entrenarse y lo ha conseguido. Pasa mucho y a veces pierden ese tren. Es importante trabajar desde antes con ellos.

¿Cómo es su comunicación con Albert Gil? ¿Cómo vivió la salida de Fran?

Lo de Fran fue como para todos. Me sorprendió. Qué voy a decir yo. No es algo que pueda añadir mucho. Con Albert Gil tengo una relación normal, de día a día, lógicamente estamos con una comunicación continua. Muy bien.

¿Cómo ha vivo el ascenso del Dépor?

Primero es una liberación para toda la afición, que necesitaba esa consagración de salir de esa situación. Llevábamos años intentándolo y la gente no ha perdido la ilusión. Ahora viene un paso más difícil que es consagrarse en Segunda. Yo creo que hay que ir con pies de plomo, no pensar que esto van a ser dos ascensos seguidos. Las cosas no van a ser fáciles. Ahora hay un límite salarial, otros equipos que serán los favoritos. El miedo que me da es que pensemos que por nuestro nombre e historia nos lancemos a exigir en el día uno otro ascenso. Es el único miedo que tengo. Hay que asentar unas bases e ir poco a poco. Si las cosas se hacen bien y podemos aspirar perfecto, pero no pensemos que el día uno vamos a ascender. Hay que tener tranquilidad y paciencia como ha habido este año.

Pablo García es un cañón. Y lateral, como usted.

Pablo tiene unas condiciones genéticamente increíbles. Ha dado saltos importantes como Mella, son privilegiados en ese sentido. Él, el año pasado, siendo cadete de primer año, ya jugó un poco conmigo. Nosotros le vamos a exigir que tenga esa continuidad. Es un potencial importante al que hay que exigirle. No mimarlo y enseñarle a competir sin importar la categoría, aunque esté por encima de los de su edad, que él siga igual.