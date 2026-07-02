Sergio Escudero, ex del Deportivo, se une al Real Zaragoza en Primera Federación
Firma una temporada con el conjunto maño para ayudar a ascender
Sergio Escudero, jugador del Deportivo las últimas dos temporadas y capitán en el año del ascenso a Primera División, es nuevo futbolista del Real Zaragoza. El veterano lateral zurdo vallisoletano firma por una campaña con el conjunto maño, que aspira a regresar a Segunda División. No se enfrentará al Fabril, ya que los blancos están encuadrados en el grupo II de Primera RFEF.
El lateral zurdo vallisoletano se convierte en nuevo jugador del Real Zaragoza y estará en la capital aragonesa la próxima temporada, después de haber militado los últimos dos cursos en el RC Deportivo. El zurdo tuvo un paso por A Coruña marcado por las lesiones, pero fue un jugador importante en el vestuario, convirtiéndose en capitán pese a llevar poco tiempo en la entidad.
Como blanquiazul, Escudero disputó 35 partidos en dos campañas, dejando un gol y cinco asistencias. El zurdo fue importante en el tramo final de la temporada, participando en goles capitales, como el de Cádiz, con una asistencia; o el del Andorra de Eddahchouri, con una preasistencia.
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