Contactos iniciales con la Federación de Peñas del Deportivo para negociar el nuevo convenio

El Deportivo tiene varios frentes abiertos en la relación con parte de su afición y en uno de ellos se han producido los primeros movimientos. La Federación de Peñas y el club coruñés han mantenido un contacto inicial para configurar la mesa de negociación del nuevo convenio que ambas partes tienen intención de firmar. La entidad blanquiazul comunicó este mes a los peñistas que dejaba sin efecto el acuerdo que ha regido la relación en la última década y que pretendía negociar para establecer nuevos criterios. Además de los representantes de los aficionados, entre los que tratarán la nueva vinculación por parte del club, estarán el director del área social y un asesor externo que les guían en aspectos de compliance. Se sentarán tres personas por cada una de las partes.

Uno de los puntos más relevantes del antiguo convenio entre el Deportivo y sus peñas es el que permitía a la Federación gestionar el 40% de las entradas que los clubes visitantes le ofrecían al Deportivo en los desplazamientos. La entidad blanquiazul reservaba siempre el restante, un 60%, para los abonados, aunque en ocasiones también tenía que destinar alguna parte a sus compromisos, más allá de las que recibía de protocolo. Ambas partes buscan fechas para sentarse y verse de nuevo las caras tras el correo electrónico que comunicaba que el convenio llegaba a su fin.

Sin más contactos

La mesa de negociación estará destinada a la negociación del nuevo convenio y ese ahora mismo es el único hilo entre club y peñas porque la Federación, quien convocó el pasado jueves una manifestación por la campaña de abonados, ya anunció que no volvería a asistir al Foro Social, un órgano creado hace meses por el Deportivo con la intención de mantener un contacto más directo con sus seguidores. Se han producido, de momento, dos reuniones en las que había unos 25 deportivistas de diversa índole y condición convocados. Asistieron a la primera una docena de personas y a la segunda, entre seis o siete, según fuentes consultadas. El club coruñés espera que esta acción emprendida acabe cuajando.

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Más allá del nuevo convenio, no se han producido contactos para establecer algún tipo de cambio o negociación sobre los criterios de acceso a Marathón Inferior con la nueva campaña de abonados. Los tres colectivos que han firmado comunicado y que han convocado acciones de protesta animan ahora a renovar, pero inciden en que los aficionados soliciten hojas de reclamación.