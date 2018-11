CaixaBank, elegido Banco del Año 2018 en España por 'The Banker'

CaixaBank ha sido reconocido como Banco del Año 2018 en España por la revista británica The Banker, del grupo Financial Times. Este reconocimiento como mejor banco de España culmina la "positiva evolución" de la entidad presidida por Jordi Gual. Los premios Bank of The Year, que se entregaron anoche en Londres, reconocen a los bancos que superan de forma relevante los retos a los que se enfrenta el sector, como la transformación digital, la capacidad de crecimiento, la apuesta por la innovación y la calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes.