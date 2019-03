Fridman derrota al consejo de Dia, pero no zanja la incertidumbre

El inversor ruso Mikhail Fridman, mayor accionista del grupo de distribución Dia, del que posee el 29%, derrotó al consejo de administración en la junta general de accionistas tras lograr el apoyo, por mayoría absoluta, para su plan de reflotamiento de la sociedad en detrimento del proyecto que lideraba el máximo órgano de administración de la empresa con el respaldo de la banca acreedora.

El triunfo de la propuesta de Fridman no despeja por el momento la incertidumbre que pesa sobre el futuro de la compañía, dado que su plan de rescate para Dia (la inyección de 500 millones mediante una ampliación de capital que garantizaría el inversor ruso en caso de que no fuese suscrita en su totalidad) está supeditado a que se cumplan tres condiciones: que triunfe la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que Fridman lanzó el 5 de febrero sobre Dia, que Letter One Retail (la sociedad bajo control del inversor) se haga con la mayoría del consejo y que la banca acreedora acceda a renegociar la estructura de capital y de deuda de la cadena de distribución, que el año pasado cerró con un endeudamiento financiero de 1.450 millones. A su vez, la opa está aún pendiente de que la autorice la CNMV y está sujeta a otras dos exigencias: que Letter One se haga al menos con el control del 64,5% del capital y que hasta entonces no haya movimientos por parte del consejo para ampliar capital en las cuantías en las que esté facultado por juntas anteriores.

El rechazo por la asamblea a la propuesta del consejo (la ejecución inmediata de una ampliación de capital por 600 millones) prorrogará, mientras no se despejen la opa y demás condiciones, la grave situación de Dia, en causa legal de disolución tras incurrir en patrimonio neto negativo de 166 millones y unas pérdidas en 2018 de 352 millones. Se supone que queda sin efecto la propuesta de anteayer de la banca acreedora para refinanciar la deuda de la sociedad hasta 2023, dado que este ofrecimiento estaba condicionado a que se asumiese el plan del consejo. La empresa rebajó la cifra de despidos en España de 2.064 a 1.688 sobre un empleo total en el país de 26.693 personas, el 63,5% de los 42.000 empleados que Dia tiene en cuatro países.