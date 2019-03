La CEG retrasa a septiembre la convocatoria de elecciones

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) celebrará las elecciones a la presidencia el 19 de septiembre. Lo hará, pues, más de año y medio después de la dimisión de su último mandatario, Antón Arias Díaz-Eimil, y un año más tarde de su última intentona; la última vez que quiso celebrar comicios, el julio de 2018, no cautivó a ningún aspirante al cargo. Según la nota enviada por los medios, la decisión de posponer a septiembre la cita electoral partió de la confederación ourensana, que reunirá a sus vocales en junio para reemplazar al fallecido José Manuel Pérez Canal.

El acuerdo se adoptó ayer en el seno del comité ejecutivo, al que no acudió ningún representante de la patronal de Pontevedra. "Con la situación de la CEG y todos los temas que hay para debatir, no nos ha parecido serio convocar un comité ejecutivo solo para fijar la fecha de las elecciones", lamentó el presidente de patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros. A su juicio el portavoz actual de la patronal gallega, el coruñés Antonio Fontenla, ha vuelto a evidenciar su "desconsideración" hacia la junta directiva" „en la que no tiene mayoría y a la que asisten las sectoriales, opositoras suyas„, que no se ha reunido desde que la junta tumbó la reforma estatutaria. Los estatutos actuales de la patronal gallega determinan que la junta debe reunirse al menos seis veces al año.