La plantilla coruñesa de Alcoa se decanta por la oferta de Parter

Los trabajadores de la fábrica de aluminio de Alcoa en A Coruña prefieren al fondo de inversión Parter como comprador para la instalación. La plantilla de A Grela celebró este lunes una asamblea sobre las ofertas de compra de la aluminera, en la que acordaron además desconvocar la protesta prevista para el día 17 en Madrid coincidiendo con el inicio de la subasta de primas eléctricas

El fondo suizo ofrece mantener la plantilla de las dos factorías en venta (A Coruña y Avilés) y reactivar la producción de aluminio primario (electrólisis). El otro aspirante, el fondo alemán Quantum, no ha presentado todavía un proyecto para A Coruña „visitó A Grela el viernes y los trabajadores están pendientes de que pueda hacerlo„ y además no está interesado en la electrólisis (el corazón de la fábrica), sino en industrializar desde la fundición hacia abajo. Por ambos motivos, la asamblea coruñesa prefiere a Parter Capital, según explica el represente de la CIG en el comité de empresa, Julio Moskovich, que matiza que la opinión de los trabajadores solo tiene valor "a título consultivo". "Ahora lo que hace falta es un precio de la electricidad competitivo y que Alcoa decida", concluye el representante sindical.

El presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, expresó ayer su desconfianza sobre Parter y Quantum al no conocer en profundidad sus proyectos y reiteró su exigencia de que sea la representación sindical la que decida sobre la venta. "Queremos que no sea el Gobierno o Alcoa los que, por intereses meramente políticos o de imagen, nos embarquen en un proyecto en el que no creamos los trabajadores", afirmó Gómez de la Uz.