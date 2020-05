Los trabajadores de Alu Ibérica exigen al Gobierno que intervenga la fábrica

Casi un centenar de coches, según los convocantes, se han sumado esta mañana a la caravana de vehículos organizada desde la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, la antigua Alcoa, hasta el centro de la ciudad para exigir a Gobierno y Xunta "un proyecto de futuro" para esta instalación. Los trabajadores han reclamado al Ejecutivo central que nombre un gestor para "asegurar la viabilidad" de la planta.

La caravana, promovida por el comité de empresa, ha partido a media mañana del polígono de Agrela hasta el centro de la ciudad, con una parada ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para hacer ante la misma una concentración. Durante la protesta han exhibido en sus vehículos carteles con distintos lemas como 'Cierre no' o 'Gobierno/Xunta, culpables', entre otros.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, ha pedido al Gobierno "intervención en la empresa ya". "Que intervenga en la empresa, que clarifique el asunto", ha dicho tras la compra de esta fábrica y de la Avilés (Asturias) por parte del Grupo Riesgo.

"Lo que hay es un problema empresarial, no financiero", ha insistido, apelando al Gobierno central para que nombre "un asesor, un gestor de las plantas" que "fiscalice" el proceso para "asegurar la viabilidad de la planta". "Y a la Xunta igual", ha añadido haciendo extensiva su reivindicación a esta administración.

Ha incidido además en que se trata de una fábrica "con 500 puestos de trabajo en su plenitud", aunque ahora cuente con 320 trabajadores. Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo central "que no haga la avestruz" y aborde el futuro de la planta. "Este es un proyecto que Maroto apadrinó y en diez meses no tenemos nada", ha dicho sobre la ministra de Industria y tras la venta inicial al fondo suizo Parter Capital. "Tiene que nombrar esos gestores y si hay que establecer un nuevo de proyecto de futuro que pase por la mesa ministerial", ha expuesto también reclamando penalizaciones "si no se cumple" con lo comprometido.

En apoyo a los demandas de los trabajadores, han estado representantes del BNG, entre ellos el número dos de esta formación por la provincia de A Coruña en las elecciones del 12 de julio, Xosé Luis Rivas 'Mini'. En declaraciones a los periodistas, ha exigido "de una vez la intervención pública de esta industria", ha dicho apuntando también a la situación de la planta de Alcoa.

A ello, ha sumado la apertura de "una investigación clara de todo el trapicheo que se traen estos fondos de inversión", a los que ha acusado de actuar a "escondidas". Además, de exigir a Gobierno central y Xunta una intervención "rápida", se ha mostrado crítico con la postura del Ejecutivo gallego. De él, ha manifestado que está "desaparecida" lo que ha considerado "inadmisible". También le ha pedido que aborde "la desindustrialización de este país".