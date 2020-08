La plantilla exige a Alcoa que pare los despidos a las puertas de una reunión con Liberty

Cerca de un millar de trabajadores de Alcoa San Cibrao (Cervo, Lugo) y sus familias llevaron a la Plaza de Obradoiro, frente a la Catedral de Santiago, su reivindicación de una solución de futuro para la planta de aluminio, así como su esperanza de que la multinacional aluminera paralice el ERE que pesa sobre la planta. Ataviados con uniformes de trabajo y cascos, chalecos reflectantes o camisetas con el lema A Mariña se salva luchando, los manifestantes llevaron a cabo una protesta nocturna -en la noche del viernes al sábado- en la que pidieron a la empresa que levante el expediente con el que pretende ejecutar 534 despidos directos cuyo periodo de negociación finaliza el martes. Mañana lunes el comité de empresa de Alcoa mantendrá una reunión en Santiago con representantes de Liberty House, la multinacional que se ha interesado por comprar la planta.

"Madrid, escucha, la Mariña está en lucha", "no se vive sólo del turismo" o "queremos trabajar y no emigrar", así como "as cubas non se paran" y "energía solución" fueron algunas de las consignas que corearon los manifestantes. Después de que Liberty -que también participó el año pasado en el proceso de venta de las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés- hubiese trasladado su interés de adquirir la fábrica de A Mariña, el comité de empresa y la Xunta de Galicia alcanzaron un acuerdo para reclamarle formalmente a Alcoa la suspensión del ERE sobre la planta de San Cibrao y evitar la paralización de las cubas.

"Con todo lo que hemos presentado, tienen bastante para pedir una paralización temporal o definitiva del ERE", aseguró el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, quien recordó que, si bien la representación de los trabajadores ya había presentado su propia propuesta para acabar con el ERE, ahora la Xunta "va a revisar la documentación".

Representantes del comité de empresa se reunirán mañana en Santiago a partir de las 16.00 horas con una delegación de la multinacional Liberty House, en concreto de su división Alvance, centrada en la producción de aluminio, que se hizo en 2018 con la fábrica más grande de Europa, situada en Dunkerque (Francia), y tiene otra en Escocia. "Esperamos conocer ya ese plan tanto energético como industrial" a "diez años" para la planta de San Cibrao, dijo José Antonio Zan, y cuál es la "solución" que aporta el posible comprador.