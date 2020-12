Las previsiones de un nuevo boom eólico en España —el Gobierno celebrará en enero la primera subasta de renovables en cuatro años— contrastan con las negras perspectivas de futuro en la factoría gallega de Siemens Gamesa, en As Somozas, la única del país en la que compañía fabrica palas de aerogeneradores. Hasta octubre, sus 300 trabajadores producían nueve unidades por semana, pero la carga de trabajo fue cayendo y perdieron su empleo 59 eventuales. Otros 29 finalizan contrato este mes y solo hay pedidos para fabricar dos palas más. El comité de empresa alerta de que la solución es “crítica” y teme que Gamesa cierre la planta y traslade a su fábrica de Aveiro (Portugal) toda la producción. Con barricadas y un manifiesto a favor de la continuidad del empleo, arrancó ayer la huelga de 48 horas que protagoniza la plantilla coruñesa.

“Hace mes y medio hacíamos nueve palas a la semana, después pasamos a siete y luego a cuatro. Ahora nos quedan solo dos por hacer y no hay más pedidos, hay mucha incertidumbre”, explica Carlos González, delegado de CCOO en el comité, que apunta directamente a un proceso de “deslocalización” que amenaza con el cierre.

Producción en Aveiro

Siemens Gamesa compró hace un año a su rival alemán Senvion una fábrica de palas de generación terrestre, similar a la de As Somozas, en la zona de Aveiro. “Todos los componentes eólicos se están produciendo en España menos las palas. Les sale más barato producirlas en Portugal y estamos viendo cómo las están llevando de allí para el parque eólico que Iberdrola está montando en Burgos”, detalla el representante sindical.

En un comunicado, los trabajadores de la planta de coruñesa, ubicada en la comarca de Ferrol, instaron a la Xunta y al Gobierno central a que aúnen esfuerzos “para que la multinacional se comprometa a seguir fabricando en este país”. Esta mañana está previsto que se reúnan representes del Gobierno gallego, de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, de Siemens Gamesa y de los sindicatos.

“La puja energética convocada por el Gobierno para enero obligará a presentar un plan estratégico”, recuerdan los trabajadores, que consideran esta subasta (de 3.000 megavatios de los que 1.000 serán eólicos) como “un buen contexto para aclarar el futuro de las plantas de España y de su empleo”.

En el momento de comprar la factoría lusa, Siemens Gamesa garantizó que la actividad y el empleo de sus plantas vascas y navarras no se vería afectada. Desde As Somozas, el comité admite que la fábrica de palas de As Somozas es más eficiente y competitiva y lamenta que la planta de Ferrolterra esté limitada a un producto “maduro” como son las palas eólicas G-114.