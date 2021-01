Un día después de que el comité de empresa de Alu Ibérica suspendiese la huelga tres semanas “por el avance de la pandemia” y que la compañía criticase la medida al tacharla de “interrupción ficticia utilizando la situación sanitaria como pretexto para enmascarar la falta de rumbo de los representantes de los trabajadores”, estos últimos acusaron ayer a la compañía de hacer “un chantaje a la plantilla secuestrando sus salarios con el fin de que no apoyen una huelga, que tiene un seguimiento del 100%”.

El comité de empresa asegura que Grupo Riesgo “miente cuando dice que no ha realizado el pago de salarios de diciembre al no poder realizar las nóminas los administrativos que se encargan de ello” y que además “debe los salarios de octubre, noviembre, extra diciembre y mes de diciembre a varios trabajadores, no paga las aportaciones del mes de noviembre y diciembre al plan de pensiones y desde el mes de agosto de 2020 no paga el premio de vinculación a buena parte de la plantilla en la planta de A Coruña”.

Los representantes de los trabajadores de Alu Ibérica emplazan a la empresa a que “deponga su actitud”, readmita a su compañera “despedida ilegalmente” y reponga los derechos y salarios dejados de abonar “para poder iniciar así un proceso de recuperación de las relaciones laborales en la empresa”. Los trabajadores aseguran que la compañía tiene de plazo hasta el 17 de febrero y si la situación de la pandemia lo permite retomarán las movilizaciones y la huelga suspendida.

El comité exige que la trabajadora sea readmitida para luego “abrir de inmediato un protocolo con una investigación externa” en la que “clarificar lo sucedido.

La mediación de la Consellería de Traballo se dio por fracasada el martes.