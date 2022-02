Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, tiene la vista puesta en convertir la entidad heredera de las cajas de ahorro gallegas en uno de los grandes bancos de España. Ya es el sexto del país por volumen de activos y la reciente absorción de Bankoa y de la red española de Novo Banco ha elevado la cifra de negocio hasta los 108.700 millones. Escotet quiere seguir creciendo y la salida a Bolsa está en su horizonte, y no está “nada lejos”, avanzó este miércoles en la presentación de resultados de 2021. Esas cuentas confirman que a Abanca le va bien —ganó 323 millones, el doble que el año anterior— y que tiene perfil para salir al mercado. El banco con sede en A Coruña obtiene en torno a un 50% más de beneficio que Ibercaja, que anunció su debut bursátil para este año.

Ibercaja está también en el punto de mira de Abanca, que la ve como una buena candidata para seguir ganando volumen, con una red muy complementaria y un tamaño adecuado para ser digerida. Pero de momento los planes de la entidad financiera zaragozana pasan por salir al parqué en cuanto amaine la volatilidad de los mercados. Ibercaja ha apostado por cotizar —será el séptimo banco en la Bolsa de Madrid— con una cuenta de resultados más discreta de la que tiene Abanca. A falta de que presente sus cuentas anuales completas, la comparativa tanto del primer semestre como de los nueve primeros meses de 2021 dejan clara la superioridad del banco que preside Escotet.

En el primer semestre Abanca ganó un 67% más que Ibercaja, 157 millones frente a 94. En los nueve primeros meses del año la diferencia se estrecha pero sigue siendo evidente: 210 millones de beneficio en Abanca frente a 146 millones en Ibercaja, un 44% más la entidad gallega.

Abanca está abierta a nuevas compras, en un contexto de concentración bancaria que no ha visto todavía su fin. Las fusiones más sonadas del último año han sido de entidades que cotizan en Bolsa: Caixabank-Bankia y Unicaja-Liberbank. Este último, Liberbank, fue pretendido también en su momento por Abanca —en 2019 hizo una oferta de 1.700 millones de euros para hacerse con el 100%— pero Escotet no llegó a presentar una OPA formal al no poder examinar sus cuentas, ante las reticencias de Liberbak, que finalmente accedió a ser absorbido por Unicaja en el segundo intento.

Al nivel de Unicaja Banco

La entidad resultante, Unicaja Banco, es la quinta del país y cotiza en Bolsa pero sus ganancias de 2021 son inferiores a las que cosecha Abanca. Ayer mismo, Unicaja presentó su balance de 2021, con 137 millones de beneficio, un 47% más que el anterior ejercicio neutralizando el impacto de la fusión, que lastra su último beneficio. Abanca ganó 323 millones en el mismo periodo. El volumen de negocio de ambas se mueve en cifras similares: 108.700 millones Abanca y 115.550 Unicaja Banco.

A día de hoy, Unicaja es el banco más pequeño de la Bolsa española y el único que está fuera del Ibex. El primero es Santander, que se ha anotado el beneficio más alto de la última década (8.124 millones en 2021). Le sigue CaixaBank, con 5.226 millones. A continuación, BBVA, que ayer anunció ganancias anuales de 4.653 millones. A más distancia, Bankinter se anota 1.333 millones de beneficio y Sabadell (que suena para fusionarse con BBVA), 530 millones. En conjunto, los cinco bancos del Ibex amasan más de 20.000 millones de beneficio, el más alto desde la anterior crisis.