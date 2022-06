Ferrovial, a través de su división de aeropuertos, ha comprado una participación en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar hasta el año 2060 la nueva terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, que incluye las terminales 1 y 2, y la antigua T3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones.

La inversión de Ferrovial en este operación ascenderá a 1.140 millones de dólares estadounidenses (unos 1.062 millones de euros), según ha informado este lunes la compañía.

En concreto, en el marco de esta transacción, Ferrovial adquirirá el 96% del 51% del que The Carlyle Global Infrastructure Fund es titular en el consorcio de New Terminal One.

El cierre de la operación está sujeto a determinadas condiciones suspensivas, incluyendo la aprobación de las autoridades portuarias.

Con una inversión de 9.500 millones de dólares (unos 8.850 millones de euros), el proyecto de la nueva terminal 1 del JFK se ubicará en el espacio que actualmente ocupan la T1 y la T2 y la antigua T3, más de 232.000 metros cuadrados.

El proceso de remodelación, que incluye la demolición de las terminales antiguas y la modernización de las infraestructuras, incrementará la capacidad de la terminal, convirtiéndose en la mayor terminal del del Aeropuerto Internacional JFK. La construcción del proyecto se llevará a cabo por fases y se espera la primera fase esté finalizada en 2026.

Ferrovial, que entró en la industria de la aviación en 1998, cuenta con más de 20 años de experiencia en inversión, desarrollo y operación en 33 aeropuertos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia y Chile y actualmente cuenta con cuatro aeropuertos en Reino Unido.

Así, con una participación del 25%, es el mayor accionista y socio industrial del Aeropuerto de Heathrow y mantiene una participación del 50% en los aeropuertos de Glasgow, Aberdeen y Southampton.

Ferrovial se encuentra además en proceso para la adquisición de un 60% a YDA Group del aeropuerto internacional de Dalaman en Turquía.