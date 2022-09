En el segundo trimestre nuestro país bajaba de los tres millones de desempleados por primera vez en 14 años, algo que se debe a que el sector servicios contrata a cientos de miles de personas de cara al verano.

A pesar de eso, y si atendemos a las declaraciones de varios ministros, parece que los datos del mes de septiembre no van a ser buenos, así que el SEPE continúa haciendo lo posible para facilitar el acceso a las prestaciones a todo el mundo.

Ahora mismo hay disponibles ocho ayudas al desempleo

Además de a la prestación contributiva, los desempleados pueden acceder a ocho ayudas distintas al desempleo, lo que quizá no es lo mejor de cara a saber cuál le corresponde a cada uno, pues todas poseen requisitos diferentes.

Por eso, el SEPE ha puesto a nuestra disposición en su web un simulador. En él se puede saber si se tiene derecho a alguna ayuda, a cuál de ellas, durante cuánto tiempo y en qué cuantía, una información que hay que recordar que se da a modo orientativo y que no es vinculante.

Es importante saber, con el fin de no caer en estafas, que este servicio es gratuito y que no nos va a exigir registros, ni por supuesto autenticar datos, de manera que si nos piden algo de esto estamos ante un engaño que o quiere dinero, nuestros datos o ambas cosas.

Sí que nos harán una serie de preguntas como los años que hemos cotizado a la seguridad social, cuándo terminamos nuestro último trabajo, si ya nos han dado otras prestaciones y algunos datos más dependiendo de los primeros que vayamos introduciendo.

Al final nos dirá a qué clase de ayuda podemos tener derecho, pero conviene no tomarlo al pie de la letra hasta que no nos lo confirmen en una oficina. Hay varios requisitos que a veces no salen ni en los folletos del SEPE, los cuales en ocasiones no se cumplen a pesar de que los simuladores digan que sí.