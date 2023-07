El 40% de las personas que teletrabajan no reciben compensación por gastos

A una parte importante de las empresas españolas les está costando compensarle los gastos a sus empleados cuando teletrabajan. Pese a que la ley obliga a las compañías a proveer de material o de un plus compensatorio a sus empleados, el 42,5% de los que teletrabajan con regularidad afirma que no recibe pago alguno, según el último informe de la consultora Adecco. La nueva ley de trabajo a distancia, vigente desde 2021, establece que el ejercicio a distancia no podrá suponer en ningún caso un desembolso adicional para los trabajadores, siempre que ejerzan el 30% o más de su jornada desde casa. Lo que viene a ser, en una semana laboral de cinco días, dos o más días a la semana. La mayoría de convenios colectivos ya incorporan cláusulas para contemplar la cuestión de los gastos por teletrabajo desde la entrada en vigor de la norma.

Otros sectores han establecido la obligación empresarial de dotar a sus empleados de un equipo mínimo —ordenador, pantalla, silla ergonómica o móvil, entre otros— y en determinados convenios hay una mezcla de ambas. La obligación de costear los gastos del teletrabajo ha frenado los acuerdos para regular esta modalidad en las empresas.