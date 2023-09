¿Puede comprar un gran inversor el 10% de Inditex como ha pasado en Telefónica?

¿Puede comprar un gran inversor el 10% de Inditex como ha hecho la operadora de telecomunicaciones Saudí Telecom (STC) que ha irrumpido en el capital de Telefónica con un paquete del 9,9% de las acciones? La respuesta corta es que sí. La larga es que es “muy complicado” porque “las dos empresas son muy diferentes, tienen accionariados diferentes, están en sectores diferentes, con controles diferentes y con gobiernos corporativos diferentes”, apuntan fuentes del mercado.

La primera disparidad que señalan es la desigual estructura del accionariado de ambas compañías. “En el caso de Inditex es muy complicado alcanzar un 10%. Yo diría que muy difícil. Imposible no hay nada, pero es muy complejo viendo cuáles son los principales accionistas de una y otra”, apunta David Galán, CEO de Bolsa General.

En el caso de la multinacional gallega, el más relevante es Amancio Ortega, con el 59,2%. Le sigue su hija Sandra Ortega con el 5%. Después cuenta con inversores institucionales como Capital Research & Management (1,5%); Norges Bank (1,8%); The Vanguard Group (1,1%) o Walter Scott & Partners (0,4%).

Telefónica no tiene inversores de referencia. Los mayores son BBVA (4,8%); Blacrock (4,4%), CaixaBank (3,5%) o Vanguard (1,95%). Como Inditex, Norges Bank también está en el accionariado de la compañía que dirige José María Álvarez Pallete con un 1,9%. “Telefónica tiene accionistas minoritarios, pero Inditex cuenta con un accionista de control con más del 50% y eso es una protección”, explican las mismas fuentes.

David Galán comparte esta opinión. “Amancio Ortega tiene casi un 60%, su hija un 5% y luego están los inversores institucionales que tampoco van a vender. Para conseguir un 10%, alguno de ellos tiene que desprenderse de su participación: la familia Ortega no lo va a hacer, el banco noruego tampoco… Así que para lograr un 10% está muy complicado. En este aspecto, Inditex está protegido”, reconoce el especialista en bolsa.

Otra de las diferencias entre Inditex y Telefónica es el capital flotante, que es la parte del capital de una compañía que es objeto de libre negociación en bolsa (es decir, la que no controlan los accionistas de referencia). En este caso, el capital flotante de Telefónica es del 87%. En Inditex, debido a que la familia Ortega posee más del 60% de los títulos, los que están en circulación (que son los que puede comprar un inversor), solo representan el 35% de su valor. “Hay menos mercado”, resume un responsable de una compañía que estuvo en Bolsa.

“En Telefónica, el capital flotante es muy amplio porque es una empresa con muchos años de cotización y no tiene accionistas de control, de referencia. Tiene accionistas pequeños, pero no grandes, como es el caso de Inditex”, asegura la misma fuente. “Inditex tiene mucho menos capital flotante. Por eso sería más complicado una operación como la de Telefónica”, explica David Galán. “No es tan fácil hacerse con un 10%. Necesitarías que vendiese un gran inversor, porque no creo que hiciese una OPA al mercado, ya que saldría caro. Sería extraño. Necesitarías un vendedor, un accionista con un porcentaje de la compañía elevado que te venda. Pero Inditex va bien. Puede que alguno quiere hacer caja, pero no lo veo sencillo. Tiene muchos inversores institucionales que no se van a mover”, reconoce.

Saudí Telecom ha elegido a Telefónica, entre otras razones, por el bajo precio de sus acciones. Las de la operadora española cerraron ayer a 3,8 euros. En noviembre de 2019 llegaron a estar a 7. Su máximo histórico es del 3 de marzo del 2000 con 26,80. Los títulos de Inditex alcanzaron ayer los 35 euros, se han revalorizado más de un 40% este año y están cerca de su máximo.

“Los árabes han entrado porque consideran que estaban baratas las telecos en Europa. Hacen una inversión que han dicho que va a ser puramente financiera. Han comprado algo que está barato. Inditex no lo está”, explican las fuentes del mercado consultadas.

STC se ha hecho con el 9,9% de Telefónica tras abonar 2.100 millones. Para hacerse con el mismo paquete de acciones de Inditex necesitaría casi 11.000. Y eso son palabras mayores, sea cual sea el inversor.