En el último trimestre del pasado año, Enagas, el gestor provisional de la red troncal española de hidrógeno, realizó una Call For Interest de la infraestructura, que consistía en conocer el interés de productores y consumidores de hidrógeno para diseñar la red de hidroductos nacional.

A finales de noviembre, Bruselas rechazó que el eje gallego, entre Guitiriz y Zamora, recibiese financiación europea para su construcción. Su exclusión no suponía que se paralizase su construcción —Enagás se ha comprometido a que esté operativo en 2030—, sino que, por ahora, no iba recibir fondos europeos. Aunque el hidroducto, en principio, no corre peligro, su exclusión del listado de Proyectos de Interés Común (PCI, por sus siglas en inglés), que optan a financiación comunitaria, suponía un retraso en su puesta en marcha. En aquel momento, Enagás confirmó que presentaría de nuevo el trazado para que recibiese la subvención de Bruselas.

También avanzó que, como promotor actual del proyecto, incorporó el eje Guitiriz-Zamora en el proceso de Call For Interest para dimensionar el interés de los principales agentes del sector energético en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el transporte de hidrógeno renovable.

En el 2º Día del Hidrógeno que se ha celebrado hoy en Madrid, Enagás ha presentado los resultados de la Call For Interest que confirman la necesidad de la construcción del hidroducto gallego.

“Los resultados concluyen que, a día de hoy, la oferta y el consumo previsto confirman el diseño de las infraestructuras de transporte y almacenamiento presentados a la convocatoria de PCI, e identifican nuevas zonas de agregación de producción y de demanda”, ha subrayado Enagás, que ha avanzado que presentará el eje Guitiriz-Zamora a la convocatoria de PCI de la Comisión Europea.

Además de con la infraestructura gallega ha hecho lo mismo con el Eje de la Cornisa Cantábrica, Eje del Valle del Ebro, Eje Levante, Eje Vía de la Plata -con su conexión con el Valle de hidrógeno de Puertollano-, así como dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno en Cantabria y País Vasco. La infraestructura española de hidrógeno presentada a PCI supondría una inversión total bruta de 4.900 millones de euros, según Enagás. Unos 250 corresponden al trazado gallego.

En total, según ha avanzado la compañía, en la Call For Interest han participado a nivel nacional 206 empresas, de las que un 45% se ha registrado como productores, un 40% como consumidores y un 15% como comercializadores, con 650 proyectos, más de una docena de ellos gallegos, de ahí el interés en construir el hidroducto de Guitiriz. El 65% de los 650 son de producción, el 20% de consumo y el 15% de comercialización.