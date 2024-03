Marta Ortega: “La magia de Inditex nos impulsa para seguir mejorando y para seguir alcanzando metas”

Magia. Es la palabra con la que Marta Ortega define a Inditex. Con este término, se refirió a la multinacional textil, con sede en Arteixo, durante su intervención en la última junta de accionistas celebrada en el cuartel general de la compañía el pasado mes de julio. Entonces, la presidenta no ejecutiva de Inditex no se conformaba con los resultados históricos de 2022 y confiaba en la “magia” del gigante de la moda para batir nuevos récords: “Nunca es suficiente”, aseguraba ante los accionistas. Hasta en seis ocasiones repitió magia en los cuatro minutos que duró su intervención. Solo cinco meses después, en la felicitación de Navidad enviada a los más de 160.000 empleados, Marta Ortega volvió a hacerlo. Apeló a la “magia de Inditex” , agradeció a la plantilla su “enorme” esfuerzo diario y transmitió el mensaje de que el objetivo no es “ser más grandes, sino cada día un poco mejores”.

Y ahora, en la memoria anual de la compañía, aludió de nuevo a esa esencia de Inditex: “La magia de Inditex nos impulsa para seguir mejorando y para seguir alcanzando metas”.

La presidenta no ejecutiva ha cumplido su segundo año al frente de la compañía fundada por su padre, Amancio Ortega, con unos beneficios, ventas y dividendos históricos, y de la que resalta el talento y el trabajo diario de sus equipos, que han logrado un “sólido” crecimiento en todas la marcas.

Inditex, propietaria de enseñas como Zara o Massimo Dutti, ganó 5.381 millones de euros en su ejercicio fiscal (del 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024), lo que supone un impulso del 30,3% frente a los ya históricos 4.130 millones de euros anotados un año atrás.

“Tenemos la misma ilusión e inconformismo de siempre, la que ha impulsado a esta empresa desde un pequeño taller, desde su primera tienda en un rincón de Galicia, hasta el lugar que hoy ocupa en el mundo de la moda. Queremos contribuir a su futuro con la mayor ambición y con todo nuestro esfuerzo. La magia de Inditex nos impulsa para seguir mejorando, para seguir alcanzando metas y proponiéndonos nuevos desafíos, que estamos seguros de que seremos capaces de superar”, señala Ortega en un mensaje incluido en la memoria anual de la firma.

La presidenta no ejecutiva de la firma gallega subraya que a lo largo de 2023 Inditex ha vuelto a demostrar que “una cultura compartida, basada en el esfuerzo y en la permanente ambición de mejorar, es el valor más importante con el que puede contar una empresa”.

“Nuestros equipos, con su talento y su trabajo diario, han conseguido un sólido crecimiento en todas nuestras marcas, manteniendo la confianza que depositan en nosotros millones de clientes en todo el mundo y conectando cada día con más y más personas”, añade.

Ortega explica que el propósito de la firma es ofrecerles productos concebidos y fabricados “con el mayor cuidado por los detalles, con el mejor diseño, con una calidad excelente en materiales”. Productos en los que, según resalta, la firma pone toda su responsabilidad, también en lo que toca a su impacto social y medioambiental.

“Lo hacemos procurando ofrecerles la mejor experiencia como clientes, dando a su visita a nuestras tiendas, físicas o digitales, una calidad a la altura de la confianza que depositan en nosotros. Queremos que nuestros productos, accesibles a la gran mayoría, sean apreciados como el resultado del esfuerzo personal y el cariño que ponen en cada uno de ellos nuestros diseñadores, patronistas, comerciales, compradores, nuestros proveedores y nuestros empleados en todas y cada una de las áreas que hacen posible el desarrollo de nuestra actividad”, añade.

En este sentido, Ortega subraya que la compañía cree “firmemente” que sus clientes valoran este compromiso y trabaja “cada día para honrar esta relación tan especial”.