Amancio Ortega solo se ha desprendido de 16 de las 170 compras que ha realizado

En las dos últimas décadas, desde que en 2002 arrancó su carrera inversora con la compra de cuatro hoteles de la cadena NH por 91 millones de euros, el fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha realizado más de 170 adquisiciones en una docena de países por un importe que supera los 20.000 millones.

La mayoría son inmuebles de oficinas, y algunos, de apartamentos de lujo, pero también tiene hoteles, centros comerciales, tiendas de Inditex, inversiones en energías renovables y, últimamente, grandes centros de distribución, todos ellos con inquilinos solventes que al final de mes le abonan el alquiler.

El empresario es mucho más comprador que vendedor porque se pueden contar con los dedos de ambas manos, y aún sobran algunos, las ventas que ha realizado en los últimos 20 años. En total son 16: una decena son edificios y media docena, inversiones en empresas.

El principal cometido de Pontegadea, su brazo inversor, es dar salida a la ingente cantidad de dinero que le entra cada ejercicio por los dividendos de Inditex (2.846 millones este año y casi 20.000 en las últimas dos décadas). Ortega no quiere que el dinero esté parado en el banco, sino que tiene que generar siempre valor. Así que no le interesa desprenderse de sus activos, salvo casos excepcionales en los que no se alineen con su política inversora, porque de lo contrario tendrá más dinero en caja que deberá invertir. Por eso, sus desinversiones suponen menos del 10% de las operaciones que ha realizado. Estas son las 16 que ha hecho desde 2007.

Cine Avenida de A Coruña

La primera venta de uno de sus activos fue en la ciudad en la que nació el imperio que ha fundado. Una de sus primeras compras fue el antiguo Cine Avenida de los Cantones de A Coruña, al principio de su carrera inversora en 2005. Dos años después, Caixa Galicia, ahora Abanca, se hizo con él. No trascendieron ni las cifras de adquisición ni de venta.

Aguas de Barcelona

En 2004, el empresario consiguió el 5% que Endesa tenía en Aguas de Barcelona (Agbar) por 103 millones. Tres años y medio después, salió del capital de la compañía tras acudir a la OPA que lanzaron La Caixa y la francesa Suez. Ingresó 205 millones

Astroc

Su peor inversión, sin duda, fue Astroc, la inmobiliaria valenciana de Enrique Bañuelos, que con su hundimiento bursátil en 2007 dio la primera señal de la crisis del ladrillo que luego se produjo. El fundador de Inditex entró en la empresa cuando esta salió a Bolsa en 2006. Adquirió el 5,01% por unos 150 millones, porcentaje y dinero que se fueron diluyendo con las sucesivas ampliaciones de capital y fusiones de la compañía y que llevaron a que perdiese casi toda la inversión.

Hotel Ayre de Sevilla

En 2010 se desprendió del Hotel Ayre Sevilla, un 4 estrellas de 241 habitaciones que está frente a la estación del AVE de Santa Justa. El comprador fue Fiesta Hotel Group, el grupo hostelero de la familia de Abel Matutes. Procedía del catálogo de la cadena Occidental Hoteles, de la que Amancio Ortega llegó a tener cerca del 25%.

Edificio de oficinas en Barcelona

En 2011 se deshizo de dos inmuebles. El primero fue uno de oficinas en la calle Diputación, al lado del Paseo de Gracia, en Barcelona. Lo había adquirido en 2003. Ni el comprador, la gestora alemana de fondos IVG Inmobilien, ni Pontegadea hicieron públicos los datos de la transacción.

Antigua sede de Allianz en Madrid

El segundo que vendió en 2011 fue la antigua sede de Allianz en la capital madrileña, situada en la Plaza de la Independencia. Pontegadea y Restaura, la promotora catalana con la que se asoció en 2005 y terminó en quiebra, lo compraron a medias por 40 millones en 2006. En 2009, Amancio Ortega se hizo con la otra mitad. Según fuentes del mercado, lo vendió por casi la mitad de lo que costó.

NH Hoteles

Si en 2011 se deshizo de dos edificios, en 2014 se desprendió de la participación que tenía desde hacía más de una década en dos empresas. La primera fue NH Hoteles. En 2003, llegó a ser el principal accionista de la hotelera, tras elevar su participación a más del 10%. La inversión rondó los 100 millones. En 2007, comenzó a salir de su capital con la venta de casi un 5% a fondos de Morgan Stanley por 103 millones. Y a comienzos de 2014, formalizó su salida definitiva al vender al 4% que le quedaba por 52.

Banco Popular

La desinversión en NH Hoteles llegó prácticamente a la par que la del Banco Popular. En 2014 se desprendió del 1,5% que aún poseía. Su presencia en el accionariado tenía su origen en la inversión que realizó en el Banco Pastor a finales de 2005. Entonces, el fundador de Inditex adquirió a la antigua Caixa Galicia parte de la participación que esta poseía en el banco gallego, un 4,95%, por 122 millones, que poco después lo aumentó hasta el 5%. En 2011, el Popular compró el Pastor, una maniobra que diluyó la participación de Ortega al 1,5%, que vendió en 2014.

40 inmuebles de la antigua Caixa Galicia

Si hasta ahora, 2022 ha sido el ejercicio más prolífico de inversiones de Amancio Ortega con 13 operaciones por valor de casi 2.700 millones, 2015 fue el más vendedor. Ese año se desprendió de un edificio en Londres, un centro comercial en Berlín, su participación en Occidental Hoteles y 40 inmuebles de la antigua Caixa Galicia. En 2008, el empresario había adquirido estos activos por 250 millones, siete años después, Abanca los recompró por 300.

Edificio en Londres

El Abacus House es su primera compra conocida en la capital británica. Fue en 2005. No trascendió el precio. Una década después lo vendió por 52 millones

Centro comercial en Berlín

En 2007, junto con el Santander, se hizo con un complejo comercial, con viviendas y aparcamientos, por 275 millones en la capital alemana. Una década más tarde, en una operación similar a los 40 inmuebles de Caixa Galicia, la promotora estadounidense Tishman Speyer recompró el activo por 335.

Occidental Hoteles

Otra de las primeras adquisiciones que realizó Amancio Ortega fue el 23% de Occidental Hoteles en 2006. Abonó 162 millones. En 2015, vendió toda su participación a Barceló. No se dieron detalles del acuerdo.

Tres edificios menores en España

En los últimos seis años, el empresario se ha desprendido de tres inmuebles situados en Reus, Elche y Almería. Son ventas menores porque entre los tres recaudó poco más de 13 millones.

Telxius

Una de las mejores inversiones que ha realizado hasta ahora ha sido la entrada en Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones de Telefónica. En 2018 compró el 9,99% por 378 millones. A principios de 2011, Telefónica vendió el negocio de torres de telecomunicaciones de Telxius. En la operación, el fundador de Inditex se embolsó 770 millones. Y hay que tener cuenta que la teleco no vendió la totalidad de su filial, sino solo el negocio de las antenas.

