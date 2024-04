Los sindicatos exigen “tomarse en serio” la seguridad laboral en Galicia tras nueve muertes este año

Los sindicatos CIG, CC OO y UGT hacen un llamamiento a manifestarse el jueves 11 de abril en Vigo para que empresas, administraciones y las propias plantillas se tomen en “en serio la seguridad laboral”, tras la muerte de siete trabajadores en siniestros en lugares de trabajo en los tres primeros meses del año en Pontevedra, además de otro en Santiago de Compostela y uno más en Lugo. La manifestación está convocada para las 19.00 horas desde la Vía Norte bajo el lema Non máis mortes no traballo y acabará ante del edificio de la Xunta en Vigo y está “abierta a todos los sectores” porque los accidentes laborales no solo están afectando a un sector, “sino a todos”.

Xulio Fernández, secretario comarcal da CIG-Industria de Vigo, aseguró que el objetivo de la protesta es mostrar la solidaridad con las familias y la repulsa por los accidentes en el trabajo así como reclamar que se aborde con “seriedad” la seguridad laboral. Los datos de fallecimientos este año son, dijo, “inadmisibles”. “Hay fallos muy graves en prevención y desidia por parte de las administraciones”, añadió Fernández, que reclamó “dar visibilidad” a esta situación.

Goteo de fallecimientos

El secretario general de industria de UGT Vigo, Rubén Pérez, señaló que la manifestación pretende dar visibilidad al “goteo permanente” de muertes en el trabajo, con “cifras escandalosas en Pontevedra”, pero también en el conjunto de España, al indicar que hubo 85 muertes en 2024 y más de 700 en 2023, algo “extremadamente grave”. “Un problema social”, remarcó. Pérez señaló la “falta de formación, la llegada de profesionales a un sector sin la experiencia y capacitación suficiente”, como uno de los factores de la alta siniestralidad. “Eso solo se ataja con formación —zanjó— y no solo con certificados que acrediten en muchos casos una formación inexistente”

Mensajes también de las tres centrales para la Inspección de Trabajo. Debe “garantizar que se cumple la prevención”. Es uno de los objetivos también de la cita del jueves, además de “tensionar a la administración y empresarios para que se tomen en serio la seguridad laboral”, según Celso Carnero, secretario comarcal de la federación de industria de CCOO. Rechaza estar “parado e impasible” ante los accidentes mortales en el trabajo —“Todos evitables”, defendió, con críticas también a la falta de formación— e hizo un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación.