El regulador publicitario considera "engañosa" la campaña de Iberdrola para sustituir las calderas de gas

Nueva batalla perdida para Iberdrola en su particular guerra con Repsol a cuenta del 'greenwashing'. El organismo de control publicitario, Autocontrol, considera "engañosa" la publicidad difundida por la eléctrica en radio y televisión en la que promociona la aerotermia (bombas de calor) como sustituto de las calderas de gas, obliga a la eléctrica a rectificar estos anuncios y a pagar los costes del proceso.

La principal empresa eléctrica del país, que interpuso un recurso que fue desestimado por el organismo, se muestra disconforme con la resolución y responde con el anuncio de "una nueva campaña comercial" en la misma línea.

El 'quid' del problema se centra en la afirmación de Iberdrola de que "el Consejo Europeo obligará a España a la eliminación gradual de las calderas de gas (y gasoil)" a partir de 2040 para 'vender' sus soluciones de bombas de calor. El organismo regulador asegura, como defiende Repsol, que ninguna norma vigente en ese momento prohibía las calderas de gas ni su sustitución por aerotermia. Lo que había era una "propuesta" de directiva de eficiencia energética de los edificios, aprobada por el Parlamento Europeo, que debía ser ratificada por los países.

Iberdrola considera ese razonamiento "contrario al sentido común y a la utilización de la lengua castellana", según fuentes de la eléctrica. "Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, parece que Autocontrol, más que utilizar su propio razonamiento, ha optado por adherirse de forma literal a la argumentación realizada por la reclamante. Afirmar que realizar campañas sobre hechos y normativa futuros y previsibles es engañoso va en contra de toda lógica de mercado y publicitaria", añaden las mismas fuentes.

En cualquier caso, a día de hoy esa directiva está aprobada y ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea este mismo miércoles con el mismo texto de la propuesta, de forma que la eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán se reafirma en que "de ningún modo" había realizado ninguna irregularidad.

Pero más allá de la cuestión temporal, Autocontrol añade que la directiva hace alusión al "esfuerzo" que los Estados Miembros deberán hacer por "sustituir determinadas calderas, no se refiere a estas como 'calderas de gas' o 'calderas de gas y gasoil', sino a 'calderas de combustibles fósiles'", explica Autocontrol. Es decir, no se podrá utilizar el gas natural, pero sí el gas renovable (biogás o biometano), según añade.

"Debe afirmarse el carácter engañoso de una afirmación según la cual deberá procederse a una eliminación gradual de las calderas de gas, pues -aun cuando la norma fuera definitivamente aprobada en sus términos actuales- afectaría, no a las calderas de gas, sino a los combustibles fósiles y -por ende- a las calderas que únicamente puedan utilizar gas de origen fósil. La norma, en consecuencia, no implicaría la eliminación de las calderas de gas que puedan utilizar gas que no sea de origen fósil", concluye el organismo regulador.

En este punto, la eléctrica asegura que "todavía está por definir en el ámbito de la Unión Europea cuál va a ser la definición de calderas fósiles para la aplicación de esta Directiva". "En ningún sitio está establecido que serán aquellas que empleen exclusivamente combustible fósil, lo que ha sido elaboración propia del Jurado, guiándose, nuevamente, por el dictado de Repsol", añade.

La Directiva publicada este miércoles establece en su artículo 3 que cada país debe realizar un "plan nacional de renovación de edificios" que deberá incluir determinadas medidas, entre ellas, aquellas dirigidas a "la descarbonización de la calefacción y la refrigeración, inclusive a través de las redes urbanas de calefacción y refrigeración, y la eliminación gradual de los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración, con vistas a una eliminación completa de las calderas de combustibles fósiles a más tardar en 2040".

Concluye, así, un nuevo capítulo en la guerra abierta entre eléctrica y petrolera, que comenzó con la demanda de Iberdrola a Repsol por 'greenwashing' en su publicidad sobre biocombustibles -que sigue su curso en los tribunales- y continuó con la reclamación por el mismo hecho ante Autocontrol. En ese caso, la resolución también fue favorable a la petrolera al considerar que no había habido ningún tipo de irregularidad.

Autocontrol

Autocontrol es un "organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España", según se define en su página web. Constituido en 1995 como asociación sin ánimo de lucro, está integrado por anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones profesionales con el objetivo de trabajar por una publicidad responsable. La junta directiva de este organismo está formada por representantes de diversas empresas españolas, entre ellas, la jefa de publicidad, patrocinio y eventos de Repsol, Natalia Villoria, según consta en dicha web.

Las reclamaciones las resuelve un jurado "compuesto por profesionales de prestigio con reconocida cualificación en los sectores del Derecho, la Comunicación Comercial, la Economía y la Protección de Consumidores" y sus miembros son "independientes de los órganos asociativos y de las entidades adheridas a Autocontrol". El 25% de sus miembros son designados a propuesta de la Dirección General de Consumo.