Sánchez promete blindar en la Constitución el Pacto de Toledo

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy a "blindar en la Constitución española el Pacto de Toledo" y garantizar la "dignidad" de las pensiones y la sostenibilidad financiera del sistema.

"Que no se convierta en mercancía lo que es un derecho, la clave de bóveda del Estado del bienestar", ha subrayado Sánchez en un acto en Tarragona, donde ha acusado a la derecha de proponer recortes en las pensiones, privatizaciones del sistema y "jubilaciones para que los pensionistas se conviertan en gentes pobres".

Sánchez ha denunciado que el PP cuestiona el Pacto de Toledo y ha leído un extracto de una entrevista del economista Daniel Lacalle, en la lista ahora de los populares al Congreso por Madrid, según el cual las pensiones en otros países europeos se han reducido en un 40 % y el debate ahora no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan.

A su juicio, el 28 de abril se decide entre avanzar o retroceder, entre convivencia o fractura, por lo que ha llamado a movilizarse para poner fin a la España "enfrentada" y "faltona" y evitar que se repita lo ocurrido en Andalucía, donde "se dio por hecho" que iba a ganar el PSOE y la gente se quedó en casa.

Para evitar ese riesgo desmovilización, ha apelado al voto de quien siempre ha elegido al PSOE, a los que sólo lo han hecho alguna vez e incluso al voto de aquellos para los que no es el candidato preferido, asegurando que sólo los socialistas garantizan una España "cabal, sensata y moderada".

A la imagen de "la derecha de las tres siglas" en la Plaza de Colón, con "más testosterona que neuronas", ha contrapuesto "la España de las plazas" que se manifiesta por el feminismo, el ecologismo, el medio rural, la dignidad laboral, las pensiones o a favor de una lectura "plural y diversa de la Constitución como una carta de derechos libertades y deberes, y no como "la carta punitiva a la que intenta reducirla la derecha".

"Queremos representar esa España que se manifiesta en las plazas, en pueblos y ciudades", ha insistido para garantizar que también ampararán a quienes siguen en silencio, como las mujeres maltratadas, los mayores solos o los niños que viven en la pobreza.

Ha condenado así a quienes buscan retroceder en los derechos conquistados por las mujeres -"los neandertales son ellos"- y ha defendido sus "viernes sociales", la aprobación de medidas en los últimos Consejos de Ministros antes de las elecciones.

"La pregunta que habrá que hacerse es por qué lo que son buenas noticias par la mayoría social de este país siempre son malas noticias para la derecha", ha ironizado Sánchez, quien ha criticado expresamente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

"Tiene más ideas que días tiene el año", ha bromeado antes de cuestionar también su presencia en la manifestación de la "España vaciada" celebrada en Madrid cuando hace poco proponía reformar la ley electoral para reducir la representación parlamentaria de las provincias más despobladas; "Parece que ha descubierto el mundo rural, se sube a un tractor y ya".

Sánchez ha repasado las normas aprobadas "en 10 meses, con 84 diputados y la Mesa del Congreso en contra" y ha insistido en la importancia de contar con una amplia mayoría. No le preocupa tanto la ultraderecha, que no va a ganar las elecciones, como su capacidad de influencia en el discurso del PP y del PSOE.

Sánchez pide que no mientan porque no habrá independencia

El líder socialista ha garantizado este domingo que "la independencia no se va a producir", no sólo porque no sea constitucional o porque la comunidad internacional no la reconozca, sino porque "los propios catalanes" no la quieren.

"Cataluña lo que quiere es la convivencia, que dejen de mentir, que sean valientes y les digan a los catalanes 'os hemos engañado, queremos volver a la senda constitucional y estatutaria, reforzar el autogobierno'", ha subrayado en un acto en Tarragona junto a los principales candidatos electorales del PSC.

Sánchez ha asegurado que el PSOE siempre va a defender la ley y el diálogo y ha acusado "a separatistas y separadores" de rechazar el debate porque "viven del conflicto y de la crisis y quieren enquistar el conflicto y la crisis".

Frente a los polos del independentismo y la derecha, ha llamado a los catalanes a aprovechar la oportunidad de las urnas para lograr un futuro de convivencia, cohesión y progreso.

Ha defendido de forma expresa de las críticas de la derecha al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y ha asegurado que "tendrían que saber lo que hizo por Cataluña y por España, muchas cosas", cuando el independentismo optó por la ruptura unilateral del orden constitucional.

"Gracias Miquel por tu compromiso con Cataluña y con España", ha subrayado el presidente del Gobierno, quien ha elogiado también la actitud de muchos alcaldes socialistas en aquellos duros momentos y su resistencia frente a los impulsos recentralizadores de unos y las pulsiones independentistas de otros.

Ha destacado en concreto la actitud del candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, al defender el Estatuto, la convivencia, la Constitución y las instituciones frente a esas "pulsiones de quiebra unilateral de esa convivencia" que llevaron al PSC a salir del Ayuntamiento de la capital catalana.