Rueda se presenta con la “credibilidad” y su “trayectoria” como “avales” para continuar

El PP eligió Santiago para la pegada de carteles con la intención de cargar de simbología el acto. No fue casual recurrir a la plaza del Obradoiro, como quiso destacar el partido, sino que se hizo premeditadamente por tratarse de uno de los iconos de la civilización occidental y de la plaza mayor de Galicia, además de ser un destino turístico al que cada vez más personas quieren conocer y ser el punto en el que confluyen todos los caminos y desde el que el candidato popular, Alfonso Rueda, se dispone a iniciar, como reconoció, el camino más importante de su vida.

Y para realizar esa singladura el presidente del PPdeG necesita el apoyo electoral de los gallegos, ganarse su confianza. Algo que pedirá presentándose ante ellos, destacó en su intervención en el arranque de campaña, ofreciéndoles dos “avales”, “lo más valioso” que tiene: su trayectoria y su credibilidad, para continuar como presidente de la Xunta.

“En mí se puede confiar, a diferencia de aquellos que no tienen palabra, que creen que todo se puede negociar, que no hay más límites que los de la propia convivencia y que se disfrazan para ocultar lo que realmente son”, soltó el candidato en su primera intervención tras la pegada simbólica de carteles.

Los reproches no iban dirigidos solo al PSOE, sino también al Bloque, la oposición al PP en el Parlamento gallego. “Les molesta esa Galicia que no es como les gustaría a ellos, que no se calla ante las injusticias, que no se deja discriminar, que se siente tan gallega como española y que es una tierra abierta que piensa en libertad”, soltó. A su criterio, lo que buscan es que Galicia abandone su propio camino y dé un giro brusco para pasar de ser ejemplo a imitadora y de responsable, a inestable. “Galicia no quiere ser más que las demás, pero tampoco tiene nada que envidiar del resto. Me gusta Galicia tal como es y por eso quiero seguir siendo el presidente de todos los gallegos, de una Galicia orgullosa que no soberbia, de una Galicia unida que no uniforme y de una Galicia próspera que no conformista”, sostuvo.

Previamente, el candidato del PP participó en otro acto electoral en Lugo, ciudad a la que acudió, dijo, para coger fuerzas ante los quince días de campaña que quedan por delante. Allí, aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el BNG, sobre todo, por no atender los compromisos de Galicia.

“No sé si volverá Pedro Sánchez a la comunidad, por lo menos creo que no vendrá mucho; Yolanda Díaz puede que sí, tienen una campaña rara; pero los que seguro no van a venir son los socios del BNG, Bildu y ERC, que hasta al BNG les da vergüenza”, reprochó.

“Peinar la comunidad”

Frente a ellos, Rueda exhortó a su partido a “peinar” todo el territorio gallego durante la campaña, a visitar todos los ayuntamientos, como harán también Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, y que los adversarios políticos no serán capaces de realizar.

Animó a los cargos del PPdeG a salir a la calle con la “cabeza alta”, pero teniendo claro que su programa electoral no es una hoja en blanco en la que escribir cualquier “disparate”, en referencia explícita al compromiso del Bloque de comprar en ocho años 12.000 viviendas vacías para ponerlas en alquiler a precio asequible.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es decir lo que hemos hecho en los últimos años, trasladar ese balance mirando a los ojos de la gente. Tenemos cifras económicas que acreditan que hemos hecho las cosas bien, tenemos servicios públicos blindados y logros que otras comunidades autónomas no tienen. Tenemos que contarle a la gente lo que hicimos, sin renunciar a los principios del PP: verdad, rigor y hablar cara”, arengó el candidato del PP a la Xunta en lo que será su primera campaña como cabeza de cartel. No faltaron alusiones a la política nacional y a la reválida en que se han convertido las elecciones gallegas tras las generales del pasado mes de julio. “Somos el rival a batir y van a venir a por nosotros, con malas artes, probablemente. Quieren ganarnos para darle en las narices a Feijóo”, espetó Alfonso Rueda en Lugo.