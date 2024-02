Elecciones en Galicia 2024: Los programas de los principales partidos que concurren a las elecciones gallegas del 18-F

Los gallegos están llamados a votar en las elecciones convocadas para el 18 de febrero. Con su papeleta se decidirá el presidente que gobernará la Xunta durante los próximos cuatro años. Una decisión en la que influyen aspectos claves como el candidato a la Presidencia y el resto de las personas que le acompañan en la candidatura, pero también el programa de gobierno con el que pretenden captar el voto de los gallegos. A continuación se desgranan las propuestas, proyectos y compromisos de los principales partidos que concurren a estas elecciones.

PPdeG: “Rumbo á Galicia da nova década”

“870 propostas para seguir facendo de Galicia o mellor lugar para vivir, investir e formar unha familia, con Alfonso Rueda como presidente”. Con estas palabras ha resumido el Partido Popular de Galicia el programa electoral de su candidato a las elecciones gallegas 2024. Un documento de 183 páginas titulado “A Galicia que funciona” que recoge el que sería la hoja de ruta de su gobierno durante los próximos cuatros años para poner “Rumbo á Galicia da nova década”.

BNG: “A Galiza que queres”

“Tes nas túas máns a proposta de goberno do Bloque Nacionalista Galego para as eleccións do próximo 18 de febreiro. Unha proposta ampla, resultado do contraste con ducias de persoas diversas e tamén do traballo man a man ao longo destes anos con numerosos colectivos, entidades e organización sociais”. Con esta carte de presentación, Ana Pontón resume las acciones que constan detalladas a lo largo de 198 páginas del programa de gobierno del BNG titulado “A Galiza que queres”.

PSdeG-PSOE: "Cambiar a historia de Galicia"

En su estreno como candidato a la Presidencia de la Xunta por el PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, lleva un programa con 12 líneas de acción asentado en la economía verde, servicios públicos, cohesión territorial y autobobierno. Con estos compromisos busca convencer a los gallegos para ganar su voto y "cambiar a historia de Galicia" el 18F.

Sumar Galicia: "Gañar Galicia para a maioría"

Sumar Galicia se presenta por primera vez a unas elecciones gallegas con un "programa de goberno para cambiar a historia de este país". Este "proxecto de país", así titulado por la formación de la candidata Marta Lois, nace como resultado de "decenas de actos de escoita, encontros sectorais, conversas e debates" y contó con la participación de 300 colaboradores. Un programa para "Gañar Galicia para a maioría" que incluye en total 395 medidas con las que construir un "país de futuro".