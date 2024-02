Rueda sale a la conquista del voto joven

En su primer acto de campaña el cabeza de cartel del PPdeG, Alfonso Rueda, ha vuelto en Santiago a la universidad, a la misma donde estudió Derecho hace treinta años junto a dos de sus hermanos, y donde, rodeado de jóvenes, puso en práctica uno de sus puntos fuertes como candidato: su don de gentes y carácter cercano. El presidente de la Xunta se luce más en las distancias cortas que en los mítines y, por eso, al margen de los discursos políticos, no duda en irse a tomar un café con un grupo de universitarios o acercarse a escolares que pasan por la Rúa do Fran para hacerse fotos con ellos.

Aunque tradicionalmente el principal caladero de votos del PPdeG ha sido la Galicia rural y de más edad, si quiere conservar el poder no debe descuidar el voto joven. En estas elecciones autonómicas casi 80.000 gallegos se estrenarán en las urnas tras haber cumplido 18 años. Por eso, Rueda apeló ayer a las nuevas generaciones a las que instó a “ser parte importante de la Galicia que no para, a la Galicia que funciona”. Así, en su primer acto de campaña electoral, se reunió en Santiago con un grupo de universitarios, una docena de jóvenes fieles al “presidente” y encabezados por la responsable de Novas Xeracións, Nicole Grueira, que se fotografiaron con él delante del “Árbol de las Ciencias” que luce en la pared del Rectorado de la Universidade de Santiago y a donde acuden los indecisos que no saben qué carrera quieren estudiar.

Y para convencer a los que aún tienen dudas sobre a quien votar el 18-F el candidato del PPdeG reiteró promesas como la gratuidad de las primeras matrículas o la construcción de más residencias universitarias para alojar a los estudiantes.

Rueda cree que es de “justicia” porque es consciente del “esfuerzo económico” que tienen que hacer las familias para que sus hijos vayan a la universidad. Así, explicó que en su familia son cuatro hermanos y tres de ellos “muy seguidos” con un año de diferencia, por lo que coincidieron en la universidad obligando a sus padres a “un esfuerzo muy importante”.

Aunque proviene de una familia acomodada —su padre José Antonio Rueda Crespo fue concejal, diputado provincial y senador—, Rueda deja entrever que no es ajeno a las dificultades que sufren algunas familias. Si su predecesor Alberto Núñez Feijóo se reivindicaba como un niño de aldea, al igual que ayer hizo la candidata del BNG, Ana Pontón, que empezó la campaña en su aldea natal, Rueda es un hombre de ciudad, pero no duda en explotar su carácter familiar y sencillez.

“Quien se iba a imaginar que volvería a esta universidad en la que estudié como presidente de la Xunta y candidato!”, señaló el cabeza de cartel de los populares en un acto en el que estuvo acompañado del conselleiro de Educación y también candidato, Román Rodríguez, y de la secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado.

Ya en la calle se cruzó con un grupo de escolares, acompañados de su profesora, que montaron un jolgorio al ver las cámaras que seguían a Rueda. Y el candidato no lo dudó: se acercó a ellos para charlar y hacerse fotos. Tras codearse con la juventud, Rueda se sumergió en la Galicia interior. Primero Ribadavia desde donde arremetió contra sus rivales políticos: .”Por mucho que el multipartito de la oposición quiera disfrazarse en el Entroido, no les va a servir para esconder que lo que quieren hacer aquí en Galicia es una réplica de lo que ya están haciendo en España”. Y finalizó la jornada en San Cibrao das Viñas. Y para hoy esperan un lleno total en la Plaza de Toros de Pontevedra, donde Rueda estará acompañado del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Agradezco que me eche una mano”, comentó el candidato del PPdeG.