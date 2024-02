Democracia Ourensana, una campaña disfrazada

El centralismo santiagués minimiza su repercusión, incluso infravalorándolo. Las encuestas visibilizan que Democracia Ourensana DO) puede tener representación con uno y mucho más difícil, casi imposible, con dos escaños. Su objetivo es entrar en el Parlamento gallego para decantar la balanza entre “la Galicia que funciona”, el “Agora” o el “Desta vai”. El PP no lo cita, como si fuera Lord Voldemort y apareciera cuando se lo nombrasen, que se lo digan a Núñez Feijóo que dijo que era “letal”. El socialismo gallego se distancia de ellos en público, pero se reúne a hurtadillas en la Cidade da Cultura de Santiago, cazados por los paparazzi. Y el nacionalismo arremete contra él de una forma tan descarada que invita a pensar que si la Presidencia de Ana Pontón dependiese de su voto, no gobernaría en San Caetano, o sí, en política todo puede pasar, incluso “pactar con el diablo”.

DO empezó la campaña como una comparsa de Entroido. Llegó al Parque de San Lázaro en un carromato de una compañía teatral. Ahí Gonzalo Jácome, el alcalde de la tercera ciudad de Galicia, se mueve como pez en el agua, conectando con gran parte de la sociedad ourensana. Sin embargo, antes de eso, el partido ourensano ya había empezado la precampaña por el triángulo mágico del Entroido. Fue a finales de enero, cuando el líder de la formación, acompañado por otros ediles más, fue al domingo oleiro en Xinzo. “Jácome, una foto”, le dijo un hombre vestido de mujer canosa. Un grupo de niñas también quiso inmortalizar el momento. La calle es el mejor hábitat para palpar la intención de voto. Que se lo digan al “Superman” Jácome de 2022, al Gonzalo “Batman” de 2023 o al “Joker” ourensano del pasado Samaín.

Y es que esa, la campaña de Democracia Ourensana no tiene estridentes actos que llenen Expourense, ni convocatorias en el Pabellón de Os Remedios para inundarlo de banderas naranjas, ni mucho menos apariciones en medios de comunicación audiovisuales ni periódicos, ellos van a donde les haga falta ir, sin necesidad de congregar a sus afines a ningún acto protocolario y hermético. Su campaña “low cost” en una autocaravana que recorre la provincia diariamente y la difusión en redes sociales son la mejor estrategia de un partido que explota el Entroido como nadie. En Xinzo se dio dos baños de masas, sin necesidad de convocatoria.