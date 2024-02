Pontón asegura que trabajará “los 365 días del año” por la igualdad

La candidata del BNG a la Xunta se dio cita ayer en Santiago en un encuentro con mujeres en el barrio de la Almáciga, donde centró su mensaje en medidas en materia de igualdad y conciliación. Pontón contó con la compañía de la cabeza de lista por la provincia de Ourense, Noa Presas, y la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín. La nacionalista reivindicó que “tras 43 años es hora de tener una presidenta”. Asimismo, prometió que con ella “entrarán por la puerta de la Xunta todas las mujeres”.

Durante el encuentro, quiso resaltar que “el cambio está a las puertas”. En medio de este mensaje de impulso a su candidatura, aprovechó para hacer un llamamiento a las mujeres como “fuerza del cambio”. La candidata nacionalista proclamó que dirigirá sus esfuerzos a trabajar “los 365 días del año” por la igualdad. Explicó que sus objetivos giran en torno a que las mujeres tengan las mismas oportunidades, erradicar la violencia machista y eliminar la brecha de género. En referencia a la huelga de las trabajadoras de la limpieza en Lugo, Pontón señaló que quiere poner fin a “la precariedad que sufren muchas mujeres con sueldos que no son decentes”.

En alusión al PP, advirtió que “la igualdad no puede ser solo un lazo lila que ponerse en la solapa cada 18 de marzo”. Además, enumeró iniciativas llevadas a cabo por los populares en “estos 15 años de gobierno”, entre las que destacó los centros concertados que segregan por sexo y la financiación pública de una red antiabortista vinculada a la agrupación Opus Dei. Sacando como conclusión a este balance que “hay que poner el turbo en materia de igualdad”.

La nacionalista explicó a lo largo del encuentro el paquete de medidas que desea poner en marcha en la Xunta, en el caso de que las urnas le otorguen la confianza el próximo domingo. Encabezó la explicación definiendo su llegada a San Caetano como el “gobierno de la igualdad”. Como medida “principal” propone destinar una partida de 110 millones a la lucha contra la violencia machista, una cifra que supondría alrededor del 1% de los presupuestos autonómicos.

En materia de conciliación explicó que “las mujeres no pueden seguir cargando con la falta de una estructura pública que cuide a las personas”. Este paquete de medidas estará compuesto un servicio público de canguros a domicilio, el cual se enfocará hacia edades comprendidas entre los 4 meses y los 12 años. Asimismo, adelantó que pretende ampliar la red escuelas infantiles públicas “porque la gratuidad está muy bien, pero poco importa que sean plazas gratuitas si después esas plazas no existen o no son suficientes para atender a todos los niños”, criticó la candidata a la medida puesta en marcha por los populares en la Xunta. Pontón dio cuenta de las cifras de menores en Galicia, donde hay 63.400 niños y niñas de menos de 3 años. Denunciando que solo se puede cubrir el “18% de la demanda” con centros públicos, ya que 11.217 plazas de este tipo. La líder el BNG explicó que esta cifra solo llegaría a “la mitad de la población” si se suman las escuelas privadas.