"Si a un vecino no le arreglan las cosas en su barrio, su voto puede oscilar"

"La acción del político en el ámbito municipal llega directamente al ciudadano. Una persona puede tener una ideología que concuerda con la de un partido, pero como en su barrio no le resuelvan sus problemas de seguridad o limpieza, puede haber una oscilación de voto", comenta José Juan Videla. El vicedecano de Ciencias de la Comunicación pronostica un acuerdo entre fuerzas de izquierdas para gobernar, condicionado por el auge del PSOE con el triunfo de Pedro Sánchez, un legado insuficiente de Marea y un posible ascenso del BNG.

"Igual que en 2015 Marea se benefició de los movimientos populares, ahora la inercia de voto es hacia el PSOE, que de ser tercera fuerza en la ciudad puede pasar a ser primera y gobernar", prevé. Videla cree que el PP necesitaría aprovechar el flujo de voto dominante que tiene en Galicia para acercarse a "una mayoría absoluta" que le permitiera volver a gobernar. Considera que la falta de experiencia pesa sobre la valoración ciudadana de la gestión de Marea: "No ha sido convencional y no ha formulado un proyecto futuro que defina la ciudad. Con voluntad y diálogo no le ha bastado".