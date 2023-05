Otro problema general del barrio, explica Méndez, es que la limpieza viaria “es un desastre”, y aunque esto es algo que ha ocurrido “siempre”, últimamente la zona está “más abandonada”. “Hay un barrendero que hace lo que puede, pero las aceras están sucias, están asquerosas”.

Al tiempo, hay deposiciones de perros en los parques y a veces los contenedores rebosan, indica el presidente de la asociación de vecinos. Méndez señala que ya ha reclamado “por activa y por pasiva” que pasen las máquinas para fregar el suelo, algo que, explica, no ocurre con frecuencia.

En cuanto a las zonas del barrio en las que la intervención es más urgente, Méndez indica que las calles de la zona de chalets de la Ciudad Jardín “está completamente abandonada en iluminación y en pavimentación”. Esta segunda circunstancia es especialmente perjudicial, explica, porque es una zona “muy de tráfico, con dos hospitales” y afluencia de vecinos de toda la ciudad.

Una de las calles “que peor está”, explica, es Pérez Lugín, que se halla “hecha una corredoira”, con “cables por suelo y, como iluminación, una farola cada 25 metros: me mete respeto transitar por ahí, e imagínate a una mujer”, denuncia el presidente de la agrupación vecinal. El mantenimiento del pavimento de la Ciudad Jardín, reclama, es urgente, pues “hay sitios por los que no se puede pasar” dado que las raíces de los árboles “han reventado las ceras, los bordillos”, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas.

Finalmente, en el paseo marítimo, la gran avenida que transita por delante del barrio, Méndez indica que “hace falta un repasito en aceras, papeleras y fuentes”, en especial en relación a este último elemento de mobiliario urbano. Actualmente, explica, no hay surtidores de agua en buen estado de funcionamiento “para que beba un perro ni una persona”. A mayores, propone que se creen baños públicos para los caminantes.

Para la presidenta de la Asociación de Comerciantes Riazor, María José González de la Fuente, el problema de la iluminación no es acuciante en el distrito, excepto en la plaza Maestro Mateo, que “a veces por la noche está demasiado poco iluminada”. Sí que indica que se podrían implementar luces en los pasos de peatones por las noches para facilitar su uso, ya que, coincide con Méndez, en el distrito reside “mucha gente mayor”.

Según indica, también ha escuchado alguna queja “por el tema del aparcamiento, que es complicado, pero la gente se ha acostumbrado”. Eso sí, señala que el Ayuntamiento debería facilitar los métodos de transporte alternativos a través del servicio de BiciCoruña. Aunque ya hay alguna estación, como la de la avenida de la Habana, González de la Fuente propone lugares adicionales para instalar puntos, como Fernando Macías o Alfredo Vicenti.Y, para los comerciantes, contenedores de vidrio con más capacidad.

Marea Atlántica

Reforzarenos a conexión destes barrios coa Agra do Orzán a través da escaleira do parqu do Observatorio, coa apertura dos muros das rúas Canceliña e Gregorio Hernández. Poremos en marcha un plan de mellora do espazo público, centrado especialmente en melloras da accesibilidade e a mobilidade peonil en toda a contorna de Riazor e a Cidade Xardín. Limitaremos e regularemos os pisos turísticos en Riazor, un dos barrios onde máis están a proliferar, para evitar que reduzan a dispoñibilidade de vivenda.