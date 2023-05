Os candidatos á Alcaldía da Coruña misturaron onte os actos electorais e os conmemorativos no Día das Letras Galegas. A rexedora, Inés Rey, participou nunha lectura pública de textos do homenaxeado Francisco Fernández del Riego, mentres que o cabeza de lista do PP, Miguel Lorenzo, acudiu a unha ofrenda floral a Murguía. O candidato de Marea estivo nunha festa dos veciños da Cidade Vella, e Francisco Jorquera (BNG) e José Manuel Sande (Por Coruña) asistiron á concentración de Queremos Galego.