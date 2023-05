Que tal a campaña?

Son tantas as campañas… Hombre, a xente agradece que a visite, porque así cóntanme as súas cousas, as que están ben e as que están mal. Procuro percorrer todo o concello.

E cóntanlle moitas cousas que están mal?

Hombre, mira, ata o momento non atopei a ninguén salvo onte pola mañá que alguén me protestou alí por un camiño, pero tampouco demasiado. En principio, ben.

Tantas campañas non cansan? Tantos anos de política e Alcaldía?

Eu sonche fillo de pais de Abegondo, neto de pais de Abegondo, bisneto de pais de Abegondo. Vivo en Abegondo e quero morrer en Abegondo e vivirei sempre en Abegondo. Cando me apoiaron maioritariamente para ser tres mandatos o alcalde máis votado de España de primeira e segunda categoría, de máis de 5.000 habitantes, e saquei 11 e 13 concelleiros, tomei a decisión de pedir a excedencia ou servizos especiais e adicarlle a miña vida ao pobo que me dera a vida e a oportunidade de estudar na universidade. Onde vivo eu non estudaba ninguén, éramos xente moi humilde. E eu considereime no deber de adicarlle a miña vida. Non acabo de entender como pode haber candidatos que nin viven nin votan no seu pobo. Hai que vivilo. O que vives, desfrutas ou sofres, sufrilo co teu pobo. Ten que ser así.

Adicarlle a vida quere dicir que se vai xubilar ou morrer de alcalde?

Non quere dicir iso porque, si quixera, eu xa cumprín os 60 anos e podía xubilarme coa máxima. Non me encontro aínda con ganas de xubilarme. Creo que podo ser moi útil aínda para o Concello de Abegondo e teño que recoñecer que non estou preparado para xogar a partida ás cartas ou mirar para as obras. Estou aínda coa mesma ilusión que cando tiña 30 e 40 anos. Gracias ás cousas que vas facendo ou outras como a Reserva da Biosfera, que me gusta moito ese fillo que se pariu hai uns anos. E que, salvo ao principio cando todos me tiñan moita envexa, que pensaban que ía ir para outros lados e me empezaron a presentar denuncias... Na política, ou tes apoios de familias políticas moi grandes ou, sendo unha persoa honrada, humilde, é moi difícil estar. Tomei esa decisión. Dixen: “Bah, xa non me vou adicar a outro tipo de política de máis altura”.

Quere dicir que non ten apoio de familias políticas?

No. Digo para triunfar na política en alto, non sei…

Ministro?

Por exemplo.

Gustaríalle ser ministro?

Xa mo ofreceron, eh? E xa dixen que non.

Quen?

Muller… Non foi neste Goberno, evidentemente. Tamén me ofreceron ser conselleiro co Goberno bipartito, eh?