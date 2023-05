Curtis ha logrado revertir la tendencia a la caída de la población y crece en habitantes desde 2019. ¿A qué lo atribuye? Entiendo que el polígono ha jugado un papel fundamental, ¿no?

El objetivo prioritario de nuestro gobierno fue crear empleo y para eso había que crear suelo industrial adaptado a las necesidades de los empresarios y de los promotores con iniciativas emprendedoras. Fuimos capaces de generar dos bolsas de suelo industrial en Curtis y Teixeiro en los que se generó mucho empleo. ¿Creamos empleo? Sí, pero queremos más.

¿Y qué medidas propone para fijar población?

Nosotros creamos once áreas de gobierno: promoción económica, medio rural, educación, urbanismo, cultura, turismo, igualdad y conciliación, sanidad, deportes, medio ambiente, infraestructuras y servicios sociales. Las creamos porque todo van vinculado. Si queremos crecer en población y atraer a gente tenemos que ofrecer una sanidad de calidad, buenos servicios sociales, buena educación, programación cultural, actividades deportivas, infraestructuras, iniciativas de promoción económica y también mejorar el rural y desarrollar las áreas de suelo delimitadas en el PXOM para facilitar el asentamiento de población. El plan general tiene suelo suficiente para desarrollar y facilitar la iniciativa de promoción de viviendas.

La iniciativa privada es fundamental para conseguirlo. ¿Se han incrementado las solicitudes de licencia?

En los últimos años dimos bastantes licencias para viviendas unifamiliares. La gente ahora busca parcelas para poder construir su vivienda unifamiliar, no buscan edificios. Más desde la pandemia, que puso de manifiesto que vivir en el rural da más garantías, más seguridad y tranquilidad. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo especial dentro del área de Urbanismo para crear suelo en colaboración con los titulares y ponerlo a disposición para la venta con los servicios necesarios y a unos precios razonables.

Los servicios son básicos para atraer población. En este mandato los sanitarios volvieron a movilizarse para reclamar refuerzos…

Nosotros en sanidad siempre lo tuvimos claro y lo seguimos teniendo claro. Hay que recordar que en esta legislatura los servicios se incrementaron, disponemos de un médico más desde el 2019, tenemos tres médicos de familia, la ratio está por debajo de la media nacional, es racional y adecuado. Disponemos de una nueva matrona, de una enfermera, de un nutricionista que consulta lunes, jueves y viernes y de dos enfermeras que acompañan a los equipos que van de soporte a domicilio. Hay que recordarlo. Y se invirtieron más de 23.000 euros en equipamiento electromédico para los centros de salud. Entendemos que no es suficiente y nosotros queremos más, queremos que se mejoren los centros de salud y queremos que al mismo tiempo reforzar los servicios del PAC con más recursos y personal.

Y a nivel municipal, ¿qué servicios considera imprescindible reforzar?

En otros ámbitos vamos a seguir trabajando no solo para reforzar servicios si no también para implementarlos. En educación se hizo una inversión muy importante en los dos centros de primaria, queremos llevar a cabo una rehabilitación integral del CEIP de Teixeiro y trabajaremos para llevar a cabo una reforma de los talleres del instituto para dar cobertura a la demanda y a la formación que se está impartiendo desde el instituto.

Se despide su número dos durante muchos años, Antonio Fraga, que le abrió en 1999 la puerta a la Alcaldía con un pacto inédito. ¿A qué se debe su salida?

En el PP pusimos de manifiesto siempre anteponer el interés general de los vecinos al interés particular de cualquier miembro de la lista. Y dimos un ejemplo no solo en el Concello, sino a nivel de Galicia y España. En todas las legislaturas se lleva a cabo una renovación y este año se renueva en un 33% la lista. [Antonio Fraga] no va en la lista pero seguimos manteniendo esa relación de cordialidad. Él está asumiendo ahora unas nuevas funciones en un área de la Xunta y ahí desarrolla su trabajo día a día.