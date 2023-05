El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió ayer en un acto del PSOE en Valencia que se inyectarán 580 millones de euros para “modernizar, mejorar y robustecer los 13.000 centros de Atención Primaria de toda España”. “El peor enemigo del sistema de salud son los recortes”, expresó, de los que, dijo, “fue la atención primaria la que fue más perjudicada” por los hechos por el PP. Sánchez acudió a Valencia a impulsar la campaña de Ximo Puig y Sandra Gómez en sus respectivos objetivos de lograr un tercer mandato al frente de la Generalitat y conseguir la vara de mando del Ayuntamiento de Valencia. Y lo hizo con un discurso centrado en la defensa de la sanidad pública “frente a los recortes del PP”. La sanidad es una competencia autonómica en la que, sin embargo, Sánchez ha puesto sus ojos con un anuncio desde el Gobierno central para movilizar el voto progresista en torno al puño y la rosa.

“Lo que se vota importa y el próximo domingo elegimos entre una sanidad pública o los recortes, entre el derecho a la sanidad o el negocio a la sanidad, y nosotros elegimos la sanidad pública y votar al PSOE es votar sanidad pública”, expresó el líder de los socialistas en la Ciutat de les Ciències. Para esa reivindicación, el máximo responsable del Gobierno de España anunció la mayor inversión en atención primaria de la historia por parte del Ejecutivo en el próximo Consejo de Ministros: 580 millones.

Según fuentes de la Moncloa, la partida que aprobará el Gobierno de España irá destinada a nuevas salas de fisioterapia, radiodiagnóstico y urgencias para evitar esperas, saturación o desplazamientos innecesarios y servirá para continuar en la línea de “revertir los recortes” que vinculó al PP. También incidió en la sanidad durante su discurso el presidente valenciano y candidato a la reelección, Ximo Puig, quien señaló que en la próxima legislatura, en caso de seguir gobernando, se “desprivatizarán todos los departamentos de salud que el PP privatizó”.

“No tenemos ningún problema con la sanidad privada, pero queremos potenciar la sanidad pública, mejorarla, para que la atención no dependa del nivel económico que tiene cada persona”, añadió Puig, quien recordó que una de sus primeras medidas al llegar al Consell fue eliminar los copagos instaurados por los populares.

Con las víctimas

El líder de los socialistas valencianos elevó el tono contra el PP por las declaraciones de sus líderes nacionales sobre ETA. “Al PP le es igual la convivencia, dicen atrocidades, no se puede entender cómo se puede querer tan poco al país, no se puede entender esa bajeza moral, esa amoralidad, no la podré entender nunca”, señaló Puig, quien reivindicó que los socialistas “estamos ahora y siempre con todas las víctimas, con todas, las víctimas del terrorismo, del metro, de las de agresión sexual”. El candidato también recordó, sin mencionarlo, que el candidato de Vox a la Generalitat está condenado por violencia machista. “No se puede permitir que ningún maltratador nos represente en el Gobierno”, indicó. Puig añadió que su proyecto es “para la mayoría social” y lo demostró agradeciendo la presencia de los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras y del presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro. Asimismo, indicó que los socialistas son el “antídoto” para que no vuelva el PP. “La corrupta no era la Comunidad Valenciana, eran ellos, el PP, y cuando se fueron ellos, desapareció la corrupción, por eso no van a volver, no pueden volver”, zanjó el candidato valenciano.