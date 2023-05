El candidato a la Alcaldía del Partido Popular, Miguel Lorenzo, anunció hoy que si gobierna integrará en los jardines de Méndez Núñez los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, que tienen una superficie de 80.000 metros cuadrados. La iniciativa supondría también continuar el túnel de la Marina por avenida do Porto hasta la plaza de Ourense para soterrar el tráfico que ahora discurre por la superficie.

Lorenzo añadió que en esos terrenos habría, además de zonas verdes, equipamientos culturales, sociales y deportivos y estimó el coste de transformación de los muelles en 30 millones, por lo que destacó que habría que conseguir financiación para el proyecto mediante el diálogo entre las diferentes administraciones.

El aspirante a la Alcaldía aclaró que la propiedad de ese suelo continuaría siendo de la Autoridad Portuaria, pero que "lo importante no es la propiedad, sino el uso que le demos en la ciudad". Recordó que también la Marina y O Parrote siguen en manos del Puerto a pesar de su urbanización y que el Concello contribuyó a financiar esas obras.

Lorenzo declaró también que los edificios existentes ahora en la avenida do Porto no se demolerían, al igual que los de los dos muelles, a los que se daría un nuevo uso, aunque en la imagen virtual proporcionada por el PP no aparece ninguno de ellos. También mencionó que podría convocarse un concurso de ideas para diseñar estos espacios y admitió la posibilidad de que en ellos hubiera establecimientos hosteleros, ya que recordó que en Méndez Núñez ya existen.