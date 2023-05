¿Qué tal va la campaña?

Muy bien, muy contenta. Todo el mundo nos dice que tiene muchas ganas de cambio y que nos ven como opción de gobierno.

¿Esperan poder gobernar?

Sí. Lo que pedimos a la gente es que haya participación y creemos que podemos ser la lista más votada.

¿Y gobernarían en minoría?

Yo desde luego presentaré mi candidatura para la Alcaldía.

¿Sus principales propuestas?

La principal para corregir la parálisis en el municipio es la aprobación del plan general. Con esa aprobación, crear vivienda pública a precio competitivo y urbanizar un millón de metros cuadrados de suelo empresarial para que vengan empresas. Crear la empresa municipal del suelo y captar inversiones. Y con los contratos caducados, sacarlos a licitación para que se cumpla la legalidad y dar precios más baratos a los vecinos en los servicios públicos. También, después de reunirnos con todo el tejido asociativo, la creación del edificio Alma, donde puedan reunirse, con espacios multifuncionales, en la Cros. Y una política de subvenciones clara y potente.

¿Qué harán con el plan general?

El bloqueo es porque Rioboo no ha tenido la valentía política para corregir lo que piden la secretaria, el arquitecto y la Xunta.

¿Por qué es cuestión de valentía?

Porque o no sabe o no quiere. Y si no quiere, a lo mejor porque quiere defender otros intereses que no son los intereses de los vecinos.

¿Qué garantías ofrece el PP de que no va a velar por otros intereses?

Entramos con las manos limpias y sin ningún compromiso previo a la aprobación de ese plan. Nuestro compromiso es la defensa de los intereses de los vecinos. Ah! Y en política social, aumentar las ayudas a las personas vulnerables y ofrecer atención temprana.

Habla mucho de ayudas y de política social para ser del PP.

Me considero una persona con una conciencia social muy elevada. Ponemos el foco en la persona. Y, con la aprobación del plan general, gestionando bien, habrá recursos suficientes para poder dar todas estas ayudas para los vecinos.