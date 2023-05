Recuerdo aquel día de abril de 2011 en el que me llamó Carlos Negreira para formar parte de su equipo. Imposible decir que no porque no hay mayor orgullo que ser concejala de la ciudad en la que nací, en la que he vivido siempre y que me lo ha dado todo.

Acepté el reto con responsabilidad e ilusión pero también con cierto vértigo porque pasé de ser una persona anónima a tener que acostumbrarme a perder privacidad y una parte de mi vida personal y familiar. El reto era importante. Recuerdo aquella campaña electoral como la más ilusionante, con un partido unido y muy bien estructurado. Todos los días en la calle había más de 100 personas perfectamente organizadas en todos los barrios, escuchando a todo el mundo, a quien te vota y a quien te dice que no. Una labor que se venía haciendo desde hacía cuatro años y que tuvo sus frutos. Recuerdo de aquellos días con especial emoción el mitin de campaña con el Coliseum abarrotado. Se respiraba victoria y así fue. El Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta, con un equipo preparado para gobernar pero, sobre todo, para trabajar porque todos conocíamos nuestro cometido y teníamos preparación y experiencia. Era un momento complicado, arrastrando todavía la crisis de 2008, pero conseguimos cuadrar las cuentas sin subir impuestos, aprobar todos los años el presupuesto para que entrase en vigor el 1 de enero y, lo más importante, ejecutarlo. En 2015 y 2019 repetí en las listas y volvimos a ganar las elecciones pero nos tocó hacer oposición y a mí ejercer de portavoz del grupo municipal. Ahora me toca cerrar esta etapa después de doce años que no cambiaría por nada, de los que me llevo la satisfacción de haber trabajado con honestidad por una ciudad mejor y el reconocimiento de mucha gente a la que estaré siempre agradecida. El mes que viene reingresaré en mi puesto de funcionaria de la Xunta de Galicia, de donde vine y adonde vuelvo y desde donde seguiré dedicándome al servicio público como llevo haciendo treinta años. Siempre estaré a disposición de A Coruña y los coruñeses. Rosa Gallego fue candidata por el PP en las elecciones municipales de 2011, 2015 y 2019, concejal entre 2011 y 2023, y edil responsable de Hacienda en el Gobierno de Carlos Negreira (2011-2015)