Espacio Xogos da Amizade, actividades extraescolares seguras para niños y niñas en A Coruña

La protección de los más pequeños y sus familias frente a la Covid-19 marca la pauta en Xogos da Amizade desde el inicio de la pandemia, cuyo equipo de monitores no ha dejado de trabajar a lo largo de todos estos meses. ¿El objetivo?: proponer alternativas seguras con las que los niños y niñas de A Coruña puedan continuar disfrutando de una gran variedad de actividades extraescolares, con todas las medidas preventivas necesarias y criterios de calidad garantizados. Un compromiso por el que no han dudado en reinventarse, llegando incluso a cambiar de ubicación.

"Estamos haciendo especial hincapié en la ventilación, la limpieza y desinfección de locales y materiales y el control de acceso con toma de temperatura... Los niños y niñas se están comportando maravillosamente en estos momentos, que también resultan difíciles para ellos, y nuestra misión es garantizar el mejor modo de que puedan seguir divirtiéndose y desarrollándose", describe María García, técnico en prevención de riesgos de Xogos da Amizade.

El centro apuesta así por la fórmula de actividades extraescolares con precios asequibles para apoyar a las familias, con locales en: Barrio MonteAlto, Calle Carmen, 6 Bajo; y Zona Cuatro Caminos, Avenida Fernández Latorre, 120-1ºD.



Actividades Extraescolares en A Coruña: robótica, teatro, inglés

"En Espacio Xogos da Amizade, queremos facilitar que las familias puedan llevar a las niñas y niños a partir de 3 años a un local atendido por monitores cualificados, a los que, especialmente ahora, quiero agradecer su dedicación y esfuerzo de adaptación", valora en la misma línea Alejandro Abando, gerente del centro, que también organiza campamentos de inmersión lingüística, multideporte, multiaventura, etc. y donde los más pequeños pueden desarrollarse, socializar y continuar aprendiendo a través de una gran variedad de actividades extraescolares:

- Robótica educativa con programación realizada. Con programación realizada y coordinada por Clara Martín, y Gisell, Patricia, Nico como monitores, se trata de una de las actividades preferidas por niños y familias, durante la que los pequeños adquieren competencia en la materia de forma divertida. Cada participante dispone de su propio ordenador durante la actividad, en la que el monitor estimula su pensamiento lógico-matemático y su imaginación.

- Judo. Alejandro es el monitor encargado en Xogos de Amizade del que ha sido reconocido como uno de los mejores deportes para el desarrollo físico y mental de los menores. La actividad sigue el protocolo de la Federación Gallega de Judo aprobado por Deportes.

- Baile moderno, ballet, 'Fun English'... Juego y diversión para que los niños y niñas aprendan y estén en movimiento es el objetivo de estas actividades, que cuentan como monitores con: Nuria, baile moderno; Aitana, ballet; Fabiana, yoga infantil; Matias, 'Fun English'; Laura, ciencia divertida, etc.

- Teatro. "Mis ganas de enseñar se deben a que quiero mostrarle a los niños/as la importancia de la cultura y del teatro. Como dice Lorca: 'El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana'", expresa la esencia de esta actividad Samantha Miguez, una de las primeras monitoras de Xogos da Amizade y quien empezó en el mundo del teatro a los doce años en la compañía de teatro el Ruiseñor.



Actividades en familia: ¿Qué hacer con niños en A Coruña?

En espacios Xogos de Amizade ofrecen también actividades en familia como: yoga en familia, judo en familia, tribú de crianza, manualidades en familia, etc. Una excelente oportunidad para adentrarse juntos en una nueva actividad con la ayuda de un monitor, y continuar trabajándose en casa.

Además, desde el centro adelantan que pronto empezarán con nuevas actividades para adultos. Por supuesto, también con grupos reducidos y la aplicación de todas las medidas de seguridad requeridas. Entre la oferta de actividades, destacan: pilates, gimnasia mantenimiento, bailes del mundo, redes sociales, memorización, idiomas viajeros, teatro, mimo...



Protocolo Covid-19: Actividades seguras con niños en A Coruña

"Entendemos que, en el actual contexto sanitario, madres y padres se muestren reacios a enviar a sus hijas e hijos a actividades extraescolares, pero ellos también necesitan socializar y divertirse. En Espacio Xogos de Amizade queremos ofrecerles esa posibilidad de forma segura", explican desde el centro, que no ha dudado en mudarse para blindarse frente a la Covid-19.

Así es: Xogos da Amizade ha buscado locales próximos a los colegios para reinventarse y continuar apoyando a las familias, de forma que han podido crear su propia "burbuja" y, de ese modo, garantizar la trazabilidad. Cuentan, incluso, con un servicio de recogida a la salida del colegio Camino Seguro, que se puede contratar a mayores cubriendo una autorización que les permita llevar a cabo la recogida del menor.

"Queremos agradecer al barrio de Montealto y zona de Cuatro Caminos la buena acogida en estos momentos tan inciertos. Nuestro esfuerzo ha sido grande, pero nos gusta lo que hacemos y no queremos darnos por vencidos", apuntan desde el centro, donde no quieren despedirse sin agradecer la labor de Guillermo Lago y Clara Martín como coordinadores de actividades: "Más que trabajadores son amigos y, sin ellos, el proyecto de Xogos de Amizade no hubiese sido posible".

"Según Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito: 'Todas las personas mayores fueron primero niños', pero pocas lo recuerdan. Esperamos vuestras propuestas y consejos para mejorar paso a paso y os invitamos a visitarnos, siempre siguiendo los protocolos, para explicaros cómo trabajamos y regalaros un valeamig@, con el que podréis disfrutar de una hora de actividad gratis".

Para saber más:

Desde el centro ponen a disposición de los interesados la dirección de e-mail: xogosdaamizade@gmail.com; el whatsapp: 659053370; y la cuenta de Facebook:

https://www.facebook.com/xogosdaamizade/videos/778735615799536/?vh=e&extid=0

Para solicitar una hora de actividad gratuita para niños y niñas:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQpMqytiAye9I6VSlchexFO0LawKDRIPZtijLSGKPbv3RSQw/viewform?usp=send_form

Para inscribirse en las actividades para niños:

https://forms.gle/dTrpXp9KHTPxRAEs6

Para solicitar información sobre las actividades para adultos:

https://forms.gle/NDKykT4qn8ks1PiE9