El programa piloto diseñado por Hostelería #PorElClima consigue que diecisiete establecimientos se conviertan en 'Cero emisiones'

Diecisiete establecimientos de restauración se han convertido en 'Cero Emisiones' tras participar en el programa piloto desarrollado por la Plataforma Hostelería #PorElClima para medir su huella de carbono y, a partir de ella, poner en marcha acciones para reducir y compensar el impacto de su actividad en el Medio Ambiente.



Como primer paso, este piloto ha calculado la huella de carbono de cada uno de los establecimientos a través del Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), una herramienta internacional empleada para el cálculo de emisiones. En este análisis se han estudiado tanto las emisiones directas causadas por los negocios como las indirectas, derivadas de fuentes de emisión que son propiedad de otras entidades que no dependen del negocio, como puede ser el suministro eléctrico o el consumo de agua.



"Estamos muy sensibilizados en cómo podemos contribuir, desde nuestra actividad, a luchar contra el cambio climático. Hemos visto cómo pequeñas acciones no solo contribuyen a reducir nuestra huella de carbono, sino que, también, conseguimos ahorros que, en momentos como los actuales, son de gran ayuda para afrontar en una mejor posición la recuperación tras unos meses de dificultad", ha señalado Jose Luis Yzuel, Presidente de Hostelería de España.



Gracias a este estudio de emisiones ha sido posible cuantificar el impacto de las actividades de estos establecimientos, que sumada se sitúa en más de 770,6 toneladas de CO 2 , si bien la situación en cada uno de ellos ha sido muy diferente. Así, el rango de huella ha ido desde las 195,484 toneladas a las 1,622 toneladas emitidas en el año 2019. Cabe señalar que, de la suma total, el 67%, aproximadamente, corresponde a consumo eléctrico, el origen principal de las emisiones, por lo que muchos establecimientos están poniendo en marcha acciones para el empleo de energía procedente de fuentes renovables. La segunda fuente de emisiones corresponde al consumo de combustibles fósiles, principalmente el gas de las cocinas, calentadores, etcétera, con cerca del 24%.



A partir del análisis realizado, los establecimientos pueden establecer en qué áreas pueden introducir mejoras que les ayuden a ser más eficientes y, así, reducir los costes asociados a consumos eléctricos y de agua.



La hostelería es un sector que viene ya trabajando en la lucha contra el cambio climático y que, a través de Hostelería #PorElClima, está impulsando su actuación y visibilizándola, por lo que buena parte de los establecimientos participantes tienen puestas en marcha diferentes acciones para minimizar su impacto y reducir su huella de carbono.



"El programa piloto desarrollado forma parte de las nuevas iniciativas puestas en marcha dentro de Hostelería #PorElClima para avanzar en el compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático de muchos establecimientos hosteleros de nuestro país. Se trata de medidas que no sólo van a contribuir a reducir el impacto de sus actividades, sino que se convierten en un elemento diferencial que puede aprovecharse para la recuperación económica". Explica Carmen Gómez-Acebo de Coca-Cola European Partners Iberia.



"Este piloto de Hostelería #PorElClima puede servir de ejemplo para que otros establecimientos se animen a trabajar en pro de una actividad baja en carbono. El sector hostelero ya viene actuando desde hace años contra el cambio climático y Hostelería #PorElClima visibiliza esas acciones mostrando a cada establecimiento adherido la ruta para reducir más sus emisiones de gases de efecto invernadero. Calcular y compensar la huella de carbono es un paso fundamental para la contribución del sector a la descarbonización.", señala Pablo Barrenechea de Ecodes.



A partir de los resultados obtenidos de los estudios de huella de carbono de los establecimientos, se ha conseguido la neutralidad en carbono de estos mediante la compensación de las emisiones que el establecimiento no puede evitar emitir después de aplicar planes de reducción. Esta compensación consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, proporcional a las toneladas de CO 2 generadas, a un proyecto de sumidero de carbono mediante conservación de zonas forestales o protección de un bosque primigenio para evitar su degradación. Un sumidero de carbono o sumidero de CO 2 es un depósito natural o artificial que absorbe el carbono de la atmósfera contribuyendo a reducir la cantidad de CO 2 del aire. Esta compensación ha sido asumida por Coca-Cola y gestionada por Ecodes a través del Mercado Voluntario de Carbono.



Hostelería #PorElClima ha elegido el proyecto de conservación de Madre de Dios en la Amazonia, Perú. Este busca la conservación de la Amazonia, el incremento de la vigilancia de la selva y la promoción de beneficios en el bosque para las comunidades locales. Abarca 100.000 hectáreas de selva en un área localizada a menos de 50 km de la nueva carretera interoceánica que unirá Brasil con los puertos peruanos, en uno de los puntos clave de biodiversidad del planeta. Este proyecto ha sido doblemente validado por dos de los estándares más prestigiosos del Mercado Voluntario de carbono: Verified Carbon Standard y (VCS) Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS).

"La colaboración de Coca-Cola con Hostelería #PorElClima, en iniciativas como la medición de la huella de carbono y la compensación de las emisiones, parte de nuestro sólido compromiso con el medio ambiente y con las propias comunidades en las que estamos presentes. Estamos convencidos de que si, entre todos, colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, estaremos más cerca de conseguir el objetivo de la transición hacia la neutralidad climática antes de 2050", señala Ana Gascón de Coca-Cola Iberia.



Los diecisiete establecimientos



Los diecisiete establecimientos que han participado en este proyecto piloto han sido: Restaurante Abica (La Coruña); Bar El Altar (León); Aura Restaurante (Zaragoza); Bendita Ruina (Huesca); Restaurante Casa Elena (Toledo); Del Gallo Blues (Murcia); Delirios y Tapas (León); Restaurante Diurno (Madrid); Taberna El mentidero (Málaga); Marisquería-Asador El Yate (Málaga); K&Co. Sustainable Kitchen Bar (Madrid) Restaurante La Bruja (Ávila); La Finca (Elche);Restaurante La Garganta (Málaga); Restaurante Pablo (León); Sollo Restaurante (Málaga) y 7 Golpes (Zaragoza).



Sobre Hostelería #PorElClima



Hostelería #PorElClima nació en el año 2017, tras el llamamiento mundial para adoptar medidas que contribuyeran a frenar la emergencia climática y permitiera hacer posible un mundo mejor y más sostenible. Constituye una plataforma virtual que aúna a la comunidad de establecimientos que han decidido comprometerse con la sociedad, con nuestro entorno y con un futuro mejor. Forma parte de la Comunidad #PorElClima y está desarrollada por Ecodes, con la colaboración estratégica y el impulso de Coca-Cola y el apoyo de Hostelería de España.

Hostelería #PorElClima facilita, con un enfoque positivo centrado en las soluciones, que las empresas de hostelería se sumen a los objetivos del Acuerdo de París y consigan convertirse en establecimientos neutros de carbono. Todo ello, exponiendo y dando visibilidad a las acciones que, desde la hostelería, ya se realizan en favor del clima y ofreciendo herramientas, información y pautas de actuación para, con la implicación de todos, frenar el cambio climático.

Desde que se puso en marcha en 2017, un total de 685 establecimientos se han adherido a la iniciativa, desarrollando más de 4.000 acciones por el clima. Además, para dar relevancia y visibilidad a las 'buenas prácticas' del sector, la web de Hostelería #PorElClima ha publicado más de 110 historias y cuatro casos de éxito.

Más información: https://hosteleriaporelclima.es/