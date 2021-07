Tecnología revolucionaria.

La electromovilidad, más que una tendencia, es ya una realidad imparable. Uno de los principales objetivos del plan de transición energética es reducir hasta un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con respecto a 1990, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este sentido, la implantación de la electromovilidad es la principal herramienta de la que se valen los distintos gobiernos para conseguirlo.

Mercedes Benz se suma a la implantación de la electromovilidad bajo la marca Mercedes-EQ (Electric Intelligence). Se trata de un conjunto de tecnologías, innovaciones, productos, y servicios cuya finalidad es la movilidad eléctrica

Según IDAE (Instituto para la Diversificación y de Ahorro de la Energía), el transporte consume al menos un 40% de energía en España, estando a la cabeza del gasto energético. Y, por este motivo, es tan importante un cambio en la forma de movilidad de las personas, apostando por medios de transporte más eficientes.

¿Qué es la electromovilidad?

La electromovilidad, o movilidad eléctrica, hace referencia a aquellos vehículos que hacen uso de motores eléctricos para poder impulsarse y generar locomoción. Existen diferentes tipologías, desde vehículos con motores 100% eléctricos hasta modelos híbridos que combinan dos tipos de motores, uno eléctrico y otro de gasolina. Si deseamos saber más sobre las peculiaridades de cada tipo de coche, se puede consultar las diferencias entre un modelo híbrido y uno eléctrico en la web www.louzao.com.

Sus ventajas

La electromovilidad no es solo una medida para luchar contra el cambio climático, sino que además ofrece numerosos beneficios como, por ejemplo, que no genera ningún tipo de gas o sustancia nociva que pueda contaminar el ambiente al tratarse de un motor eléctrico (en el caso del modelo híbrido cuando no hace uso del motor de gasolina).

La habitabilidad de los vehículos eléctricos es mayor que los vehículos de motor, ya que al no haber palanca de cambios y ser un motor más compacto, hay más espacio en el interior. Además, muchas ciudades están tomando medidas para prohibir la circulación de vehículos con motor de diesel o gasolina, por lo que contar con un vehículo eléctrico es una gran ventaja.

Amplia gama

Como no podía ser de otra manera, Mercedes-Benz crea bajo la marca de productos y tecnología EQ un ecosistema de productos y servicios para la movilidad eléctrica para las personas.

EQ es sinónimo de movilidad eléctrica inteligente. Encarna un diseño atractivo, un placer de conducción fuera de lo común, gran idoneidad para el uso diario y máxima seguridad. La nueva marca de productos representa “emoción e inteligencia”, dos valores de la marca Mercedes-Benz.

El primer coche de la gama Mercedes-EQ es el EQC, un vehículo 100% eléctrico equipado por un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el eje trasero lo que permite transformar en energía mecánica la energía eléctrica almacenada en la batería, desarrollando de este modo una potencia de 300 kW (408 CV). El EQC brinda una experiencia de conducción eléctrica nueva y fascinante con una autonomía asombrosa, una tecnología inteligente de carga de la batería y los sistemas de asistencia a la conducción Mercedes-Benz.

A esta familia eléctricos le siguen el nuevo EQA; el primer SUV compacto de Mercedes 100% eléctrico y el EQV el primer monovolumen eléctrico de la marca y fabricado en España.

En cuanto a la gama de vehículos híbridos, desde Louzao destacan el Clase A, que cuenta con un motor eléctrico y de gasolina lo que le permite una autonomía eléctrica de 77KM.

Automóviles Louzao invita a echar un vistazo a su web www.louzao.com y descubrir toda la gama Mercedes-Benz. Y, por supuesto, en caso de necesitar más información nos esperan en su red de concesionarios presentes en la práctica totalidad de Galicia, en A Coruña, Ferrol, Santiago, Vigo, Vilagarcia, Pontevedra y Ourense.