Bosquexada con pluma e ao contraluz do sol, unha moza equipada con mochila e bastón achégase por fin á Catedral de Santiago, pero ademais das clásicas frechas emblema do Camiño en todo o mundo, atopamos algo máis que nos chama a atención: está sinalizado aquilo que, malia non ser un monumento, debemos tratar de topar sempre na nosa andaina.

Amor, aprendizaxe, relaxación, amizade… Todo isto significa o Camiño de Santiago para Noa Valle, alumna do colexio CPR Padre Míguez (Calasancias) e gañadora, xunto a súa compañeira María Pilar Viñas, do premio na categoría de Debuxo para 3º e 4º da ESO do certame Escola en Camiño.

Ambas son alumnas da clase de Oratoria do centro, un grupo reducido de once mozos e mozas con “grandes dotes artísticas” ao que, cóntanos a súa mestra Cristina López, precisamente por iso lles propuxo participar no certame de Escola en Camiño.

“Presentóusenos a posibilidade a través da biblioteca e pensei: ‘Por que non?”, describe López un proceso no que o primeiro paso foi, como non podía ser doutro xeito, o traballo oral: “Falamos do que representaba para eles o Camiño: que era, de onde partía, que opcións existían, como eran os peregrinos, se todo o mundo o vivía co mesmo fervor relixioso…”.

Ducias de dimensións, en definitiva, que permiten traballar en distintas direccións cunha mesma temática e que converten ás rutas Xacobeas en protagonistas de centos de traballos cada ano para aprender habilidades como a propia oratoria ou as artes plásticas e desenvolver asemesmo a creatividade.

Unha aposta que pode verse nos fermosos e significativos debuxos de Noa Valle e Pilar Viñas, elixidos pola súa mestra para presentarse a Escola en Camiño e distinguidos polo xurado pola súa capacidade á hora de representar e reflectir a natureza e o carácter do Camiño. Non é doado, pero elas lográrono!