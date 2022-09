Monbus defiende su gestión en la línea A Coruña-Ferrol tras dejar en tierra a viajeros

Llegan tarde a sus puestos de trabajo, a la Universidad, a las consultas con el médico y las citas en el hospital o de regreso a casa. No hay semana en que pasajeros de la línea de autobús A Coruña-Ferrol se queden en tierra, tengan que esperar en la parada porque el servicio llega con retraso o porque se llena y tienen que armarse de paciencia hasta que los recoge otro de refuerzo. Las quejas a la Consellería de Infraestruturas por parte de los usuarios no cesan desde que hace año y medio se hizo con la mayor parte de las líneas de la comarca una unión temporal de empresas gestionada por el grupo Monbus, un cambio en la concesión que trajo consigo, según denuncian desde la Plataforma por un Transporte Digno para la Comarca de Ferrol, la supresión de frecuencias, reajustes horarios, falta de plazas, retrasos y deterioro de los vehículos.

Esta semana comenzó con incidencias en varias conexiones. El lunes una treintena de pasajeros de la línea A Coruña-Ferrol se quedaron en tierra en el autobús de las 14.30 horas y tuvieron que esperar al ómnibus de las 15.30 horas. Ayer, una veintena llegaron a A Coruña con casi media hora de retraso a A Coruña en el bus primera hora y el de las dos que pasa por la Universidad se averió, dejando “tirados” a 15 estudiantes. Nueve de ellos pudieron viajar en el servicio de las dos y media al quedar esas plazas disponibles. Los otros seis tuvieron que quedarse a la espera de un vehículo para regresar a casa.

Los pasajeros se quejan de que la empresa concesionaria no contesta a sus reclamaciones ni responde al teléfono para darles explicaciones en cuanto a los retrasos y la falta de plazas en una línea con alta demanda. Desde Monbus explican que el autobús del lunes se completó debido a los cambios horarios de la jornada de verano y al comienzo del curso universitario. “Aunque por atención a los usuarios solemos poner refuerzos, en esta ocasión no pudo ser ya que no disponíamos de la previsión de este aumento de demanda”, explica la compañía, que recuerda que, al igual que otros servicios de viajeros, no tiene la obligación de habilitar servicios de refuerzo. “Al igual que en otros servicios de transporte de viajeros, como cuando está el tren lleno no se ponen refuerzos, nosotros tampoco tenemos la obligatoriedad de hacerlo. El servicio se realizó correctamente siguiendo los parámetros convenidos con la Administración”, concluyen desde Monbus.

Tan solo dos días después de la falta de plazas en el autobús de las 14.30 horas con destino Ferrol, pasajeros que se dirigían desde a ciudad departamental a A Coruña se quedaron sin plazas en el primer servicio de la mañana. “17 personas en Fene y cinco en Caranza, después de estar esperando desde las seis y media a que llegue el autobús, tenemos que añadir 25 minutos más para que nos recoja el de refuerzo”, lamenta una usuaria.

Otras cinco personas, relata, también se quedaron “tiradas” del autobús de trabajadores que va a Santiago y les pusieron una furgoneta. “Entre las personas que nos quedamos tiradas para ir a A Coruña hay dos ancianos que en cuanto llegaron a A Coruña, con 25 minutos de retraso, aún tenían que desplazarse desde Alfonso Molina al hospital al que iban”, relata una afectada.

Desde la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol, su portavoz, Teresa Vázquez, denuncia que los autobuses llegan tarde siempre, porque cuando se llenan los conductores tienen que contactar con los responsables para preguntar si habilitan refuerzo o no. “El autobús de las dos y media de la tarde se llenó, pusieron de refuerzo uno no rotulado con Monbus ni con Ferrol-A Coruña, rotulado Rivas, que no tenía máquina expendedora de billetes. Aún estando el autobús lleno, nos tuvieron esperando mientras pasaban los tickets de las personas que no cabían para que luego se montasen en el otro autobús”, relata Vázquez, al tiempo que advierte de que “siempre” salen tarde y “nunca” se cumplen los horarios.

El colectivo exige a la Xunta que reaccione y cumpla con lo prometido. La plataforma de usuarios recuerda que al anunciar la bajada del 50% del transporte por carretera, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se comprometió a que pondrían los refuerzos necesarios para atender la demanda. “El lunes, la gente de las dos y media se tuvo que quedar hasta las tres y media a esperar al siguiente autobús. No está cumplimiento lo prometido.”, cuestiona la portavoz del colectivo de pasajeros de la comarca. “Nos pasamos media hora esperando en la parada por miedo a perderlo. Estamos poniendo muchos tiempo de nuestra parte además de los retrasos que lleva la compañía”, sentencia.

La plataforma defiende que antes de invertir en abaratar los bonos, se debería apostar por mejorar los servicios, recuperar los horarios y frecuencias tal y como estaban con la anterior concesionaria. “Lo que tendría que hacer la Xunta es bonificar a las personas que usan el transporte público y no a las empresas, las empresas deberían cobrar por su trabajo lo que tienen que cobrar y luego bonificar a las personas que utilizamos el autobús. Las subvenciones al final las pagamos todos. Y estas empresas están trabajando por la subvención, no por dar un buen servicio”, cuestionan desde la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol.

Tras movilizaciones en las localidades de Ferrolterra con más usuarios del transporte por carretera y reuniones con representantes políticos de la comarca, portavoces de la plataforma de usuarios ya tienen en agenda marcada una cita con el concejal de Movilidad de A Coruña, Francisco Dinís Díaz.