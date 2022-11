La mitad del grupo del PSOE en el Parlamento rechaza el expediente a Martín Seco

El grupo parlamentario del PSdeG se fractura a seis meses de las elecciones municipales. El exlíder del partido, Gonzalo Caballero, y cinco diputados se alían para defender a su compañero Martín Seco, al que se le ha abierto un expediente de expulsión impulsado por la dirección gallega de Valentín González Formoso, también presidente de la Diputación de A Coruña. El parlamentario cuestionado y sus seis apoyos suman la mitad de los 14 parlamentarios con que cuentan los socialistas en la Cámara gallega, los mismos que en 2016. Son la tercera fuerza tras PP y BNG.

La cúpula del PSdeG impulsó un expediente de expulsión de Seco tras su intervención durante el debate acerca de la ley de áreas empresariales de la Xunta, en la que, tras criticarla, anunció su voto a favor siguiendo las órdenes de la ejecutiva de su partido, dirigida por Formoso.

Fue la gota que colmó el vaso para este tras lo que considera continuos reproches a su gestión desde su victoria en las primarias del año pasado ante Gonzalo Caballero, del que es afín Seco.

Fractura

En ese contexto de fractura interna entre los fieles a la dirección gallega y los gonzalistas en el Parlamento, estos últimos dieron un paso al frente con una carta fechada el lunes pero conocida ayer. El ex secretario xeral, Gonzalo Caballero, cinco diputados más (Eduardo Ojea, Noelia Otero, Noa Díaz, Pablo Arangüena —que fue portavoz del partido durante el liderazgo de Caballero— y Marina Ortega) y el exdiputado Juan Carlos Francisco Rivera rechazan la suspensión cautelar de militancia aplicada a Martín Seco, que ante la posible expulsión del partido ha avanzado su intención de recurrir ante los tribunales y ha rechazado su dimisión, por lo que podía inaugurar esta legislatura el grupo de no adscritos.

“Su actividad siempre ha sido intachable, honorable, de izquierda, al servicio de Galicia y leal al PSdeG”, defienden en la carta.

No solo eso, sino que hacen suya la intervención de su compañero en el Parlamento que motivó la apertura del expediente. “No actúa con irresponsabilidad ni deslealtad al PSdeG, no actúa contra las decisiones de los órganos del partido, no menoscaba la imagen del secretario xeral ni del PSdeG y no critica ni pone en duda la decisión tomada por la dirección del PSdeG sobre la posición de voto del grupo parlamentario”, relatan antes de tachar ese procedimiento interno de “injusto e injustificado” y que, de prosperar, puede derivar en una suspensión de militancia durante dos años o la expulsión definitiva del partido.

“Dado que es pública la intervención parlamentaria de Marín Seco en ese debate y, por tanto, contrastable, no corresponde llevar adelante ningún tipo de expediente y mucho menos solicitar una suspensión cautelar de militancia de dicho compañero con acusaciones que no se corresponden con la realidad de lo sucedido”, finaliza la misiva.