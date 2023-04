El grave altercado que protagonizaron ayer a las puertas de la Xunta de Galicia la Policía Nacional y los bateeiros no supondrá un cambio significativo en el desarrollo actual del “conflicto de la mejilla”. Horas después de la trifulca, la Consellería do Mar emitió un comunicado en el que apela de nuevo al diálogo y al “entendimiento de bateeiros y percebeiros”, mientras que los mejilloneros ya han anunciado que lo ocurrido en San Caetano no les va a amedrentar. “Vamos a seguir protestando hasta que consigamos la retirada del artículo 13, que nos impide ir a trabajar al mar”, manifestó a primera hora de la tarde un bateeiro de la ría de Arousa.

El altercado estuvo a punto de convertirse en una batalla campal. En las imágenes de vídeo que se han difundido a través de los grupos de mensajería móvil se aprecia a varios policías golpeando sin contemplaciones con sus porras a algunos manifestantes, y como varios de estos responden atacando a los uniformados con largos palos de madera y con el lanzamiento de petardos explosivos. La pelea se saldó con varios heridos de diversa consideración y la detención de dos manifestantes. El feo incidente ha generado multitud de reacciones políticas. Las más comedidas fueron las de la Xunta, ya que tanto la Consellería do Mar como el vicepresidente primero, Francisco Conde, que presidió el Consello da Xunta de ayer ya que Alfonso Rueda está de viaje institucional en Panamá, hicieron un llamamiento a la calma. Los partidos de la oposición, BNG y PSOE, reclamaron el cese de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y el delegado del Gobierno en Galicia, el socialista José Ramón Gómez Besteiro declinó valorar si la actuación policial había sido “proporcionada o desproporcionada”. En Vilanova, el alcalde Gonzalo Durán (PP) se ha vuelto a poner del lado de los bateeiros y ha reclamado una solución inmediata para el conflicto de la mejilla. “Basta ya, arreglen esto de una puñetera vez”, exhortó a la Xunta. También afeó a la Delegación la carga: “Me pareció un poquito fuerte de más”. Sin salir de Vilanova, el PSOE y José Juan Durán (Renova) han solicitado el cese inmediato de la conselleira Rosa Quintana. Todo sucedió en minutos Unos 300 bateeiros se concentraron poco antes de las nueve de la mañana a las puertas de la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela. Se habían dado cita allí para reclamar la derogración del artículo 13 de los planes de explotación marisquera de diciembre de 2019, que ha reducido los puntos de costa a los que pueden ir para extraer mejilla, que es la cría que después cuelgan en las cuerdas de sus bateas. Las versiones de los asistentes y de la policía sobre el origen de la carga difieren. La Subdelegación del Gobierno argumenta que la concentración no había sido comunicada legalmente, y que los manifestantes trataron de saltar la verja para acceder por la fuerza al recinto de San Caetano, y que al no conseguirlo empezaron a lanzar piedras y ramas hacia los agentes y que prendieron fuego a unos contenedores. Los bateeiros lo niegan tajantemente. Según ellos, todo empezó cuando un policía se acercó a un vecino de A Illa y le propinó un porrazo en un codo, sin mediar palabra. Un manifestante considera que la reacción policial, “fue premeditada” y que “provocaron a la gente para que se armase follón”. El altercado se saldó con varios heridos, entre ellos 16 agentes de policía, según la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, “que han resultado afectados con contusiones y quemaduras leves”. En cuanto a los manifestantes, el peor parado fue un hombre de Rianxo que recibió un fuerte golpe en la cabeza, y que tuvo que ser evacuado en una ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Santiago. Los médicos le dieron el alta a última hora de la mañana. También hubo dos detenidos. Decenas de bateeiros se solidarizaron con ellos desplazándose primero a la puerta de la Comisaría, y fueron puestos en libertad a media tarde, tras declarar en presencia de un abogado. No han trascendido los cargos que se les imputan. Mañana sábado habrá otra manifestación en Santiago de Compsotela en relación con el coflicto de la mejilla. En esta ocasión la protagonizan el otro sector en liza, el de los percebeiros.