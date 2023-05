Los dos exalcaldes de Nigrán niegan haber recibido dinero de la adjudicataria del servicio de basura

La Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió ayer el juicio contra nueve acusados de prevaricación y cohecho en la adjudicación del contrato de basuras en el Concello de Nigrán a Cespa en 2004, hace ya 19 años. En el banquillo de los acusados se sentaban dos exalcaldes, Alfredo Rodríguez, del PP y Avelino Fernández, independiente, además del que fuera teniente de alcalde, Antonio Fernández Comesaña, su mujer, varios funcionarios, un gestor y el delegado de Cespa.

En la primera sesión de la vista y tras casi dos horas de cuestiones previas, los magistrados acordaron retirar los delitos contra uno de los nueve acusados, al haber prescrito los años. El juicio arrancó con la declaración de Alfredo Rodríguez, quien como Fernández y Comesaña negaron haber recibido dinero de Cespa, ni haber influido para la adjudicación del contrato, desvinculándose completamente de los hechos que se les atribuyen. El que fuera alcalde de Nigrán entre 2003 y 2007 admitió a preguntas de su letrado y resto de defensas que no había tenido contacto previo con Cepsa al momento del concurso público ni tampoco realizó indicaciones a técnicos municipales para beneficiar a dicha firma. “Sería muy osado por mi parte, yo no influí en el resultado”, aseveró Rodríguez durante su declaración.

E ex alcalde entre 1987 y 1995, quien formaba parte del gobierno nigranés en el momento de los hechos, Avelino Fernández. “Yo no he asistido a ningún pleno ni participado en la política; tenía mi vida entre Marruecos y Canarias”, esgrimió.

En cuanto al tercer político acusado, Antonio Comesaña, el entonces teniente de alcalde, también declaró no haber participado del contrato.