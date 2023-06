El nuevo arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, tomó posesión ayer de su nuevo cargo e invitó a trabajar en la tarea común de construir juntos espacios de convivencia y humanidad. “Los hombres y mujeres de este tiempo, especialmente los que más sufren los golpes de esta crisis y de las guerras que aún nos acechan, merecen todo nuestro esfuerzo y empeño. Comparto con vosotros el deseo de trabajar juntos, desde el respeto y el diálogo, en favor de bien común”, subrayó en su primera homilía en la Catedral como nuevo titular de la Mitra compostelana. Defendió, además, una Iglesia “humilde y testimonial, pero no acomplejada”. “El reto no es ser muchos, sino ser significativos. Somos resto, pero no residuo”, subrayó.

Ante la presencia de más de 800 personas, la ceremonia comenzó a las once de la mañana, cuando la comitiva compuesta por el nuncio apostólico en España, monseñor Bernardito Auza; el arzobispo electo, monseñor prieto; y el administrador apostólico y arzobispo saliente, monseñor Julián Barrio, fue recibida en la Puerta de la Catedral por el Cabildo Metropolitano y el Colegio de Consultores. Durante la misa solemne, y tras 27 años al frente de la archidiócesis de Compostela, Barrio tomó la palabra para agradecer a todos los que lo han ayudado y colaborado con él durante su arzobispado y tuvo palabras de cariño para su sucesor. Este, visiblemente emocionado, dio las gracias a todos los que le acompañaron en su toma de posesión. Asimismo, abogó por desechar una actitud de “avasallamiento y provocativa en exceso”. “El papa Francisco más bien nos urge a ser humildes y testimoniales, pero no acomplejados. Nos invita a realizar un acompañamiento atento de las situaciones de las personas, hecho de escucha respetuosa, paciente y compasiva”, afirmó. Prieto apeló también al Camino de Santiago y animó a todos los presentes a “seguir haciendo camino”, un camino de “solidaridad y verdadera fraternidad”. “Ese Camino que nos lleva y toma nombre de Santiago, porque halla su sentido en la meta que alberga la memoria y la tumba del Apóstol Santiago”, señaló. “Tenemos una tarea común: construir juntos espacios de convivencia y humanidad. Los hombres y mujeres de este tiempo, especialmente los que más sufren los golpes de esta crisis, y de las guerras que aún nos asedian, merecen todo nuestro esfuerzo y empeño”, incidió.