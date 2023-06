“Siempre defendí la unidad; Marea no aceptó una lista conjunta, ahora tenemos lo que tenemos”

Tras arropar a Yolanda Díaz contra el partido morado en la constitución de Sumar para la carrera electoral del 23-J, Gómez-Reino anunció esta semana su renuncia a ir en las listas. No es una retirada del espacio rupturista, de hecho tiene su mirada puesta en la política internacional. “Si es posible trabajaré ahí”, dice sobre su posible salto a la Eurocámara en los comicios del próximo verano. Sobre el batacazo en A Coruña, advierte de que él “siempre” fue un militante que defendió “la unidad”. “Marea no aceptó una lista conjunta. Habrían sido dos concejales. Y ahora tenemos lo que tenemos”, lamenta.

¿Desde cuándo tiene tomada la decisión de no ir en las listas de Sumar el próximo 23-J?

Viene de una reflexión que vengo haciendo, en primer lugar, individualmente desde hace unos meses y después colectivamente con algunos compañeros y compañeras. Más allá de que se ha hecho un buen papel, necesitamos caras nuevas y revulsivos, especialmente en Galicia. Este paso en absoluto es de desvinculación. Todo lo contrario. En el próximo mes y medio voy a estar volcado en acompañar a la candidata y a la candidatura y tratar de conseguir que tengamos un mejor resultado y hacer a Yolanda la futura presidenta del Gobierno.

Pero ese paso al lado no es una retirada del espacio rupturista...

Se abre un nuevo ciclo político. Llevo mucho tiempo trabajando cuestiones de ámbito internacional, de ámbito europeo. Trataré de recuperar algo de tiempo, con mis hijas particularmente, y seguiré trabajando en lo que se considere que es oportuno. Siempre me han gustado las tareas del ámbito internacional y de la Unión Europea y si es posible seguiré trabajando por ahí, en lo que necesite mi espacio político.

¿En las listas a las europeas del próximo verano?

Si algo hemos aprendido en estos últimos años es que es muy difícil hacer cábalas. A partir del 23-24 de julio tendremos que analizar. Yo espero que estemos en el Gobierno y me situaré allá donde Yolanda, los compañeros y compañeras de Podemos y del espacio político crean que es mejor que esté.

Tras el 23-J, ya toca poner la vista en las autonómicas, ya sea el próximo verano o se adelanten. ¿Qué se propone Sumar en Galicia?

Nos toca reconstruir nuestro espacio en Galicia. No tengo duda que Yolanda se va a implicar. Con los compañeros de Podemos, de Esquerda Unida, la gente de candidaturas municipalistas y del espacio galleguista que se va a implicar en Sumar Galicia, vamos a ser claves para acabar con ese presidente fantasma que tenemos ahora mismo, que es el señor Rueda. Nuestro espacio político sale a ganar en las elecciones del 23-J y va a salir a ser determinante en Galicia. Sin nuestro espacio político, sin la participación de Yolanda Díaz en esto, sin la participación de Sumar Galicia en las elecciones gallegas no va a haber cambio político en Galicia.

¿Qué será para Sumar un éxito el próximo 23 de julio?

El primer éxito será evitar que (gobierne) el señor Feijóo, que hace poco en la campaña de las autonómicas gallegas dijo que nunca pactaría con Vox porque estaba contra Galicia y contra la Constitución; y esta semana han puesto a un torero de consejero de Cultura en Valencia. Y el segundo éxito tiene que ser no solo mantener el Gobierno de coalición, sino poder desarrollar el proyecto de país de Sumar y de Yolanda Díaz como primera presidenta del Gobierno de España.

¿Qué lectura hace del fracaso de Podemos el 28-M en el conjunto del país, que desaparece en Madrid y Valencia y pierde todos los gobiernos salvo Navarra?

Son dos cuestiones diferentes. Una cosa es el desarrollo del Gobierno de coalición, que nació con la presión, primero, de una pandemia, y, segundo, de una derecha que intentó agitar un levantamiento al grito de “gobierno ilegítimo” y una situación económica delicadísima. Intentó marcar la agenda con cuestiones al más estilo Trump, con bulos, mentiras y cuestiones que están fuera de la realidad. Otra cuestión es que, efectivamente, en los últimos meses no hemos sabido trasladar bien el mensaje de todo lo que han significado para el país las políticas del Gobierno de coalición.

Y en A Coruña, ¿fueron los resultados peor de lo que esperaba al concurrir por separado Marea y Por Coruña?

Siempre he sido un militante de la unidad. Tanto es así que fui parte de la constitución de Marea Atlántica, de Podemos y de otras experiencias. Compañeros de Por Coruña, no solo ellos, sino también un manifiesto cívico de diferentes personas del ámbito sindical y social de esta ciudad tendieron a la mano desde el primer momento a los compañeros de la Marea Atlántica. Lamentablemente desde la Marea no se aceptó esa posibilidad de una candidatura conjunta. Todo el mundo tiene que ser consciente de que el mandato de unidad por parte de la ciudadanía siempre está encima de la mesa.

Si no hubiera dos candidaturas del espacio rupturista, habrían tenido representación en María Pita.

Sí, habrían sido dos concejales. Y ahora tenemos lo que tenemos.

Sobre los “culos” que buscan sillón: “Pablo juega fuerte... Tendremos momentos para hablar”

¿Cómo encajó las palabras de su “amigo”, así se refirió a usted, Pablo Iglesias en una tertulia radiofónica en la que le vinculó con lo “culos que quieren sillón”?

Es hijo único (ríe). Pablo ahora mismo está haciendo un trabajo político en lo que tiene que ver con el ámbito mediático. Yo lo valoro y sé que Pablo siempre juega fuerte... En todo caso, son cuestiones que circunscriben dentro de ese ámbito. Yo he sido secretario general de Podemos Galicia, participo de Podemos Galicia, ahora he hecho lo que probablemente mucha gente no esperaba: dar un paso a un lado y ponerme al servicio del proyecto político. Por lo demás... Soy una persona que a pesar de los vaivenes de la vida trato de separar cuestiones puntuales de un momento dado y mantener la amistad con aquella gente a la que he apreciado en un momento en la vida.

¿No ha hablado con él desde entonces, por ese aprecio que ha tenido en un momento en la vida?

No. Seguramente que ahora que los dos estamos en esa segunda línea en la que él tanto dice estar, tendremos tenemos momentos para encontrarnos, para hablar y compartir visiones.

¿Esperaba una llamada de su amigo tras esas declaraciones?

No… Son cuestiones que como decía un amigo común de los dos esa noche, el fútbol es así.