En la fecha de aniversario del plebiscito del Estatuto de Autonomía de 1936 y del definitivo entierro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en el Panteón de Gallegos Ilustres, tras el traslado de sus restos mortales desde Buenos Aires en 1984, la Iglesia de San Domingos de Bonaval acogió ayer la ceremonia de entrega de las insignias que portan el nombre del intelectual polifacético, y con las que fueron premiados la médica y atleta paralímpica, Susana Rodríguez Cancio; la escritora viguesa Ledicia Costas; el grupo de rock y estandarte de la Movida gallega Siniestro Total; el empresario Lino de Prado y el jefe del servicio de oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Rafael López.

El acto, presidido por el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, contó con la presencia del presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras; el vicepresidente primero y chanciller de las Medallas Castelao, Diego Calvo, o la nueva alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, entre otras autoridades. Además del resto de miembros del Gobierno autonómico, así como dirigentes del ámbito eclesiástico y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de la Xunta recordó durante su intervención que el 28 de junio es una fecha en la que se dan la mano “pasado, presente e futuro”, en referencia a las dos efemérides ya mencionadas que coinciden con la entrega de unas medallas que suponen la condecoración civil más importante de Galicia. Rueda hizo referencia a Castelao para recordar que se trata de una figura que trasciende las ideologías y, del mismo modo que el tiempo pasado “no nos enfrenta, sino que nos une y que incrementa un orgullo que tiene que ser compartido”.

Una Galicia que, según el jefe de su Ejecutivo gallego, vive hoy “un nuevo Rexurdimento que no afecta solo a la literatura, sino que abarca muchos más aspectos”.

Trabajo y entrega como las de los cinco condecorados con la Medalla Castelao de este año, a quienes Rueda elogió uno a uno y que cuyos “éxitos personales rematan siendo éxitos colectivos”, ya que Galicia es una tierra muy propicia para ello “gracias a una tolerancia que nunca se debe perder”.

La primera de las premiadas en recoger su galardón fue Ledicia Costas. La escritora viguesa reivindicó el papel de la lengua gallega como “columna vertebral” de Galicia, y lo hizo desde su posición de “neofalante”, que tras criarse en castellano decidió emprender en gallego su aventura literaria. “En este país cogen tantas historias como soñemos y es posible hacerlo sin renunciar a la identidad, en gallego”, subrayó.

En representación de Siniestro Total fue Julián Hernández quién recogió el distintivo acompañado por los integrantes del grupo en su última etapa. No obstante, Hernández no se quiso olvidar de históricos como “Miguel Costas o Germán Coppini”, sin los que la historia de la formación que lideró la Movida viguesa no hubiera sido la misma.

Agradeció la condecoración aunque reconoció “no estar acostumbrado a llevar premios institucionales” y reivindicó a Castelao como un “intelectual multitarea”, representante de la “Galicia mártir que vivió una guerra de especial crueldad en la retaguardia y que no le quedó otra que el exilio”. El suyo fue el discurso más: “somos un grupo de rock&roll y tocamos a toda hostia”.

La médico y atleta paralímpica Susana Rodríguez Gacio agradeció haber pensado en una deportista como ella. “Nuestro trabajo es entrenar, llevar la cabeza y el cuerpo al límite para en los eventos deportivos más importantes tratar de llegar un poquito antes”, señaló. La triatleta señaló que la insignia de Castelao, a pesar de ser más pequeña, “pesa más que la de los Juegos Paralímpicos por su simbolismo”.

El empresario Lino de Prado, el hombre que llevó y fortaleció la marca Inditex en México, señaló que la distinción no solo supone “un orgullo personal, sino también un símbolo de la unión existente entre México y Galicia”.

Rafael López reivindicó la necesidad de continuar “con la inversión en prevención, estudio y tratamiento de una dolencia como el cáncer que es hoy el mayor problema de salud de Occidente”, subrayó. Pero invitó a la sociedad a “soñar con una Galicia libre del sufrimiento causado por el cáncer”.