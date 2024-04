“Es razonable cumplir dos o tres mandatos para desarrollar tu proyecto, no hay que eternizarse”

Alfonso Rueda quería el apoyo de los ciudadanos, y no solo de sus compañeros del PPdeG, para sentirse del todo a gusto en la Presidencia de la Xunta, para interiorizar que es suya, que se la merece y se la ha ganado. Y con la seguridad de tener detrás el 48% de los votos y 40 de los 75 escaños del Parlamento, inicia el primer mandato ganado en las urnas, haciendo cambios en su gabinete y asumiendo riesgos, poniendo las bases de un proyecto que avanza necesitará ocho-doce años para materializarse. Hay Rueda para rato.

El 18 de febrero empezó la era Rueda, al lograr 40 escaños y casi el 48% de los votos. Ya es un barón del PP, ¿se siente ya al nivel de Isabel Díaz Ayuso y de Juanma Moreno?

Yo era presidente de la Xunta, elegido por el Parlamento, pero no había pasado por unas elecciones y yo creo que todo político, para consolidarse, tiene que pasar por unas elecciones. Con este resultado, noto que es otra cosa. No sé cómo se llama eso, pero es una cosa diferente. La situación no es la misma, yo incluso lo noto en la gente.

¿Con la Presidencia de la Xunta de Galicia quedan colmadas sus aspiraciones políticas? ¿Lo suyo es Galicia y solo Galicia o nos hará un Feijóo?

En esto de la Presidencia acabo de empezar y ya tengo una edad y una situación para pensar que sí que están colmadas mis aspiraciones. Aparte, es que no me apetece nada Madrid. Estoy muy bien aquí.

“Mis grandes objetivos: elevar las prestaciones de los servicios públicos y la vivienda”

Acaba de eliminar las vicepresidencias de la Xunta y explicó que era porque quería un Gobierno más horizontal. ¿Por qué quiere un gobierno más horizontal? ¿Por qué es mejor?

Llevo unos cuantos años en esto, como sabe, y sé que los asuntos son cada vez más complicados y tocan a más consellerías. Es muy difícil decir que alguien tiene una competencia exclusiva, y no tiene que estar pendiente de lo que hacen otros compañeros. Hay un montón de asuntos, y podría poner un montón de ejemplos, donde tienen que intervenir varias consellerías a la vez, y por lo tanto, ahí está la horizontalidad. Y después, a la hora de coordinar, con la experiencia que yo tengo, creo que es bueno coordinar desde la Presidencia.

Pero esas vicepresidencias ya existían, ¿no ha herido sensibilidades al eliminarlas?

Usted lo ha dicho, ya existían, ahora empezamos una nueva etapa. He cambiado muchas cuestiones en la estructura de la Xunta. He mudado hasta el día de celebración del Consello. El momento de innovar es ahora. Todo el mundo entiende que hay un nuevo diseño.

¿Ya sabe qué conselleiros seguirán de diputados?

No, no lo he pensado todavía, pero no me gustaría dejar pasar demasiado tiempo, sobre todo por acabar de ordenar toda la estructura. Pero tampoco ahí voy a mandar ninguna señal. Que no se interprete la elección como se ha interpretado siempre. Probablemente, buscaré a los de más experiencia parlamentaria. Y voy a ser bastante restrictivo.

¿Cuántos?

Estoy pensando en un par de ellos seguramente. Dos o tres como mucho.

"Pretendo que los promotores privados pongan parte de su vivienda como pública"

¿Diego Calvo será uno de ellos?

Ya empezamos con las interpretaciones. Espere a saber los nombres, pero la interpretación es simplemente que son los que tienen más experiencia parlamentaria.

¿Por qué decidió cambiar a José González y pasarlo de la Consellería de Medio Rural a la de Emprego?

Vista su experiencia, pienso que era la persona adecuada para encargarse ahora de esta Consellería, con más competencias y una nueva orientación.Creo que es la persona idónea por sus cualidades para liderar esta refundición de la Consellería.

Más de un alcalde, no contento con la moratoria del eucalipto y otras cuestiones, piensa que usted les ha hecho caso.

Para la elaboración de las listas y para la confección del Gobierno, le pedí a todo el mundo en el PP, y lo hacía en las reuniones internas, que me hicieran sugerencias. Opinó mucha gente. Recibí muchísimas sugerencias, tengo que decir que muchas de ellas contradictorias, algunas curiosas, otras que me sirvieron para pensar, pero al final decidí yo. Y también por eso soy el responsable de los aciertos y los errores.

Alfonso Rueda, en su despacho en Santiago. // Xoán Álvarez / Irene Bascoy

¿Alguno se autopostuló?

Sí. Hubo personas que me dijeron piensa en mí para la nueva estructura. A veces hay gente que crees que no estará dispuesta a dar ese paso y te dice que sí, que estaría dispuesta a integrarse en el equipo.

¿Por qué eligió a un economista para la Consellería de Cultura?

Quería a una persona que entienda de gestión pública porque va a manejar un importante volumen de dinero público y que tenga una visión de cómo está el panorama cultural en Galicia, desde la cultura más elitista, entre comillas, a la más popular. Y creo que un alcalde que lleva mucho tiempo tiene esa visión. Además su facilidad para las relaciones personales, su empatía es muy importante para hacerlo bien en el puesto. Está absolutamente concienciado con la lengua, es un galego falante desde la cuna, en fin, yo creo que todas esas cosas son importantes.

¿La decisión de dar categoría de consellería a Cultura se ha interpretado como un deseo de remarcar el alma galleguista del PPdeG. ¿Es así?

Tenemos una cultura muy potente y cuanto más la potenciemos, mejor. Es un guiño a esa identidad nuestra que tenemos. No es un mensaje político, ni lo hago porque crea que estamos fallando.

Con usted, ¿el PPdeG será más galleguista o más PP nacional?

Hemos logrado casi la mitad de los votos porque la gente identifica el PP en Galicia como un PP de espectro amplio, se identifica más con una forma de ser casi que con una ideología política. Y por lo tanto yo quiero mantener eso, es lo que nos permite ganar y si llevamos cinco mayorías absolutas es porque esa frase de que el PP es el partido político que más se parece a Galicia, es verdad. Galicia es como es, somos muy diferentes a otros sitios y creo que nosotros somos los que mejor lo entendemos. Si eso es ser galleguista, pues entonces sí, somos galleguistas.

Alfonso Rueda, en un momento de la entrevista. / X. A.

Vigo se ha quedado sin conselleiros, ¿no había ningún vigués a la altura de este gobierno, bueno, ni en Vigo ni en el Área?

Con los movimientos que habrá en el Grupo parlamentario por la salida de conselleiros, ésta será la ocasión en que Vigo tenga más diputados en la Cámara, cuatro. Yo a todos mis conselleiros les pido que sean conselleiros de toda Galicia. Hemos superado los localismos y las cuotas provinciales. Que todo el mundo tenga la seguridad de que todos los conselleiros tienen que ocuparse de todo el territorio, en función además de la importancia de los territorios, y Vigo es la primera ciudad de Galicia, con lo cual todos los conselleiros tienen el encargo de ocuparse de Vigo y de su área. Yo estaré vigilante para que cumplan .

En su discurso de investidura usted esbozó un proyecto de Galicia para 10 años, con lo cual doy por hecho que como mínimo va a intentar la reelección dentro de cuatro años, ¿Es partidario de limitar mandatos?

Cuatro años es un plazo muy corto. Entre que diseñas, planificas y buscas los fondos, ya se pasó el tiempo, hay que ir a la siguiente legislatura. Si la pregunta es si hay que eternizarse los cargos, sinceramente creo que no. Cuando alguien se empeña en estar siempre lo que está ocultando es que no tiene quien le suceda y a veces es su culpa porque se han ocupado de que no crezca nadie a su alrededor.

¿Y cuál sería la cifra que usted considera ideal? ¿Dos mandatos? ¿O pueden ser tres?

Me parecen razonables dos mandatos, tres como mucho. Hay que tener tiempo para desarrollar tu proyecto, pero tampoco eternizarte. Fíjese cuando Feijóo me propuso a mí para sucederle en la Xunta, yo puse una condición, que cuando llegaran las elecciones yo quería ser el candidato. Necesitaba tiempo para materializar mis proyectos.

Usted se presentó con un programa electoral con 870 medidas. Dentro de cuatro años, dígame las tres medidas que para usted es clave que se hayan realizado.

La primera, mantener y elevar las prestaciones de nuestros servicios públicos (más plazas de dependencia, de sanidad, de guarderías, ...). El segundo gran objetivo es la vivienda. Nos hemos comprometido a duplicar la vivienda pública cuando acabe la legislatura. Empezaremos con 400 en apenas dos meses. Y tercero, tener la financiación autonómica resuelta, aunque eso no depende de mí. Y añadiría: adecuar nuestra oferta formativa a la demanda de puestos de trabajo que hay en Galicia porque eso querrá decir que no se pierden oportunidades y no dejar pasar ninguna de las oportunidades industriales que venían para Galicia y que cumplían la normativa.

Ha prometido cuatro mil viviendas protegidas para 2028, pero el año pasado solo se certificaron 26 viviendas públicas en la comunidad. ¿Cómo va a hacer para cumplir esa promesa?

Yo sé que es un objetivo ambicioso. Por eso le hemos dado tanta importancia a la política de vivienda y por eso va a ser el elemento central de la Consellería. Hay muchísimos fondos europeos que en Galicia vamos a aprovechar y que van a permitir un arreón importante. Y creo que a los promotores les está cambiando la mentalidad. Ahora mismo hay una carencia tan importante de vivienda que muchos promotores que antes no veían la oportunidad ni el negocio en hacer vivienda protegida, ahora la van a empezar a ver. También queremos conseguir que los promotores privados pongan una parte de su construcción con características de vivienda pública. Yo sé que es complicado, pero lo vamos a intentar. En Vigo, estamos avanzando en la ampliación de Navia, que supondrá 1.598 viviendas nuevas: pondremos a disposición de los vigueses un total de 408 viviendas de promoción pública, y también otras 1.190, que serán a cargo de cooperativas de propietarios y promotoras.

¿Por qué ha decidido que la oficina económica dependa directamente de usted y en qué se va a diferenciar de la oficina que ya tiene activa la Consellería de Industria para agilizar, entre otras cuestiones, la tramitación administrativa?

No puede ser que un gran proyecto industrial pase de departamento en departamento. Es necesario un departamento que coordine, que marque directrices, que haga seguimiento, que haga planificación, que pueda responder ante el promotor y que tenga la autoridad suficiente para hablar en nombre de la Presidencia y que todas las consejerías se alineen. Creo que eso es algo inteligente. Cualquiera que entienda un poco de organización empresarial va a entender el concepto seguro. Es novedoso en la administración, pero puede funcionar. Por eso, nos hemos comprometido a indemnizar a los promotores de los proyectos empresariales que creen más de 25 empleos, si en un año no está tramitado su proyecto. Hay proyectos que se pierden por la maraña burocrática. Los empresarios no me piden subvenciones, me piden agilidad, remover obstáculos en la administración.

¿Ya tiene a la persona idónea para esa oficina?

No va a ser una persona política. Tiene que tener visión económica, pues debe determinar qué proyectos son realmente estratégicos y sobre los que hay que poner el foco. Y debe tener experiencia de gestión. Busco a una persona con capacidad de organización.

Un total de 28 proyectos de parques eólicos paralizados en Galicia. ¿Se van a construir parques eólicos en la comunidad?

Hay empresas que se quieren instalar en Galicia y necesitan esos parques para funcionar y, por lo tanto, vamos a utilizar todos los mecanismos legales para intentar revertir una situación con la que no estamos de acuerdo. No todas las sentencias tienen que ser ajustadas a derecho. No podemos perder una enorme oportunidades. Se está poniendo en peligro el futuro industrial de Galicia con estas decisiones judiciales. Y esto es así. Ya sé que no gusta escucharlo, pero es la realidad.

¿Va a pedir el traspaso de nuevas competencias?

Sí, pero mire, yo no me obsesiono con el número, además es que no todas las competencias son iguales. Hay dos fundamentales. El traspaso de la titularidad de la AP-9, ya no es sólo la gratuidad del peaje, porque podemos gestionarla desde aquí muchísimo mejor. Y la ordenación del litoral. No tiene ningún sentido el recurso de inconstitucionalidad que sin avisar nos presentó el Gobierno frente a 72 artículos, nada menos. Yo espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes y espero que nos dé la razón, y que a partir de ahí esa competencia se pueda normalizar.

¿Cómo prevé la legislatura, con un Bloque reforzado y un PSdeG en horas bajas?

Espero que el BNG asuma el resultado electoral porque el otro día en el debate de investidura su portavoz aún me decía que no estaba legitimado y que no tenía la confianza de la gente. Y espero que el PSdeG encuentre, por fin, su personalidad después de tantos años para empezar a remontar. Una oposición ordenada es buena para todos, incluido para el Gobierno.

La líder del BNG, Ana Pontón, ha conformado un contragobierno para intensificar la auditoría sobre su gestión. ¿Qué le parece?

Es una fórmula curiosa, pero si lo hace en plan constructivo, me vale. Si es para hacer propuestas constructivas, bien, y si creen que eso a ellos les viene bien, pues todos felices. Yo me dedico a gobernar y ellos a hacer un gobierno estando en la oposición. Aquí lo que hay que hacer es intentar llevarse bien.

“Comesaña fue un magnífico conselleiro, pero era hora de cierta renovación y a alguien le tiene que tocar”

¿Por qué optó por cambiar al conselleiro de Sanidade en esta nueva etapa? ¿No cree que con esta decisión da así la razón a la oposición que tanto criticó la gestión sanitaria en campaña? Si siguiera, la oposición estaría diciendo que tenía que cambiarlo,pero como lo he cambiado, me está criticando por haberlo cambiado. El momento de hacer cambios tenía claro que era ahora.Yo no hice ningún cambio más que los obligados por las listas cuando fueron las generales en estos dos años, y creo que acerté. Y también creía que era bueno hacer una cierta renovación y que el momento de hacerlo era al principio de este mandato. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hizo, es que estoy orgulloso del trabajo que hicieron todos, sinceramente. Pero claro, si dices o si piensas que es bueno hacer cambios, a alguien le tiene que tocar y por lo tanto yo lo veo con normalidad. Julio García Comesaña fue un magnífico conselleiro y tendrá un papel importante en el Grupo parlamentario. Será el viceportavoz después del portavoz titular y de Paula Prado, que es la viceportavoz primera. Le toca una nueva etapa. La Consellería de Sanidade implica un trabajo intenso y de desgaste desde el punto de vista político. ¿Y qué pasó para que nombrase en junio de 2023 a Elena Rivo y ahora no contase con ella? Pues vuelvo a lo mismo.Creo que hizo una muy buena labor, se lo dije ya personalmente, pero decidí reestructurar ese departamento, y pensé que la persona adecuada en esta nueva etapa es la que elegí. Esto es lo malo de las instituciones. Es la primera vez que me toca hacer esto y desde el punto de vista personal tiene un coste porque es gente a la que llamé, que ha hecho una buena labor, pero la otra solución era no cambiar absolutamente nada y seguro que eso también lo hubieran criticado mucho. Con la marcha de Elena Rivo del equipo de Gobierno, lanza un mensaje a los suyos. Si ve que algo no funciona, cambia. Los conselleiros no han firmado un contrato de cuatro años. No pretendí lanzar ese mensaje, pero es una conclusión práctica. Yo, durante muchos años, todos los jueves sabía que podía ser cesado en el Consello de la Xunta y lo hubiera entendido. Yo tengo una frase: si no pides explicaciones de por qué te nombraron, tampoco debes pedir explicaciones de por qué te cesaron. Estás durante un tiempo y haciéndolo lo mejor posible. La política es temporal siempre.

“Sería bueno para Galicia que repitiera Millán Món como eurodiputado y me gustaría un gallego más en Bruselas”

Acaba de ganar unas elecciones, y pronto tendrá que meterse en otra campaña, la de las europeas. ¿Repetirá Francisco Millán Mon como candidato por la cuota gallega? A mí me gustaría que siguiera Francisco Millán Mon. Veo cómo lo respetan en Europa y nos ha ayudado muchísimo con su conocimiento de los temas. Sé que lleva tiempo, pero creo que sería bueno para Galicia que volviera a repetir. No he hablado con el presidente de las listas todavía, pero me gustaría que él repitiese y que hubiera un gallego más en puesto de salida. ¿Cree que los problemas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de los supuestos delitos cometidos por su pareja han dañado su imagen como política, sobre todo de cara al futuro? Bueno, yo creo que a nadie le gusta estar en ningún lío, lógicamente. A mí no me gustaría esa situación, pero creo que también ha quedado bastante claro que ha sido un ataque personal directo, una persecución en un momento en que el Partido Socialista se sentía acosado. Los aspectos concretos del caso no me los sé y su estrategia de defensa, ella debe fijarla. ¿Y usted cree, como Juan Manuel Moreno, que hay que ir a la Justicia si elpresidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no convoca la Conferencia de Presidentes? Cuando firma un número determinado de presidentes y hemos firmado los suficientes, el presidente del Gobierno está obligado a convocar la Conferencia de Presidentes. Con lo cual, a mí me parece surrealista que haya que obligar a un presidente, a través de la justicia, a que cumpla con la ley. Yo quiero pensar que no tenemos que llegar a eso. ¿Cree que la legislatura nacional será corta y se ve gobernando en Galicia con Feijóo en Moncloa? Bueno, con Feijóo la situación mejoraría. Hay muchísimas cosas que ahora mismo nos niegan, pero mi obligación es intentar llevarme bien con quien esté. Pedro Sánchez vive en el día a día. Ahora veremos el resultado de las elecciones en Euskadi. Supongo que eso determinará muchísimas cosas a nivel nacional. Hay que estar atentos a la pantalla. No tengo ni idea de lo que va a durar la legislatura y creo que Pedro Sánchez tampoco.

“Pido racionalidad con Altri; las oportunidades las aprovecharán otros”

¿Usted sabía que el proyecto de Altri para la construcción de una fábrica de textiles en Palas de Rei tenía una mayor envergadura de lo que se dijo inicialmente? Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Pido que se deje a los promotores explicarse. Por ejemplo, el otro día el BNG decía en el Parlamento que iba a ser una celulosa diez veces la de Pontevedra, eso es absolutamente falso. Es un proceso industrial novedoso. Es verdad que necesitan en una primera fase hacer pulpa de papel y es verdad que tiene una parte de reciclaje muy importante después. La Xunta, en ningún caso, va a autorizar que se instale Altri o cualquier industria, si no cumple los parámetros que tiene que cumplir. Y hoy en día las industrias tienen un montón de elementos correctores para no ser agresivas desde el punto de vista medioambiental. Por lo que pido un poco de racionalidad. No dejemos pasar oportunidades que van a aprovechar otros. Hay gente que tiene el objetivo de que no haya ninguna industria para decir que en Galicia no hay industrias.

