Arrecian las quejas por el estado del transporte escolar: retrasos y niños que viajan de pie

Con el arranque del curso escolar, las quejas sobre el estado del transporte que utilizan a diario más de 90.000 alumnos en Galicia para acudir al colegio y regresar a su domicilio vuelven a poner en el punto de mira a las empresas adjudicatarias y a la Consellería de Educación. No hay día en que no se produzca alguna incidencia en los desplazamientos escolares en la comunidad, bien por retrasos —en algunos casos de hasta 20 minutos—, falta de personal, déficit de plazas —lo que obliga a los escolares a viajar de pie— o incluso conductores que no conocen la ruta, según denuncia la Confederación Anpas Galegas.

En un comunicado emitido ayer, la organización que agrupa a las federaciones de madres y padres ponen sobre la mesa un problema que se arrastra de años atrás: el “caótico inicio de curso” que vuelven a soportar muchas localidades de Galicia en lo que al transporte escolar se refiere. El colectivo advierte de que las primeras semanas de septiembre han estado marcadas por los “retrasos sistemáticos” de los autobuses que trasladan a los escolares a sus colegios e institutos y por la falta de personal en los servicios, una situación que, según señalan, tiene como “claros responsables” a las empresas adjudicatarias y a la Consellería de Educación. Uno de los últimos incidentes se produjo ayer mismo. Ocurrió en Corrubedo. El autobús que tenía que recoger a veinte alumnos del instituto Leliadoura en las dos paradas de Corrubedo sobre las 08.20 horas, llegó al filo de las 09.00 —casi 40 minutos de retraso—, por lo que los estudiantes llegaron tarde al centro escolar, donde las clases arrancan a las 08.50, tal y como denunció el padre de uno de los chavales afectados. Ante este retraso, algunas familias optaron por llevarlo en coche , pero otros no tuvieron otra alternativa más que esperar al autobús. La entidad que agrupa un total de nueve federaciones de organizaciones de madres y padres tacha de “increíble” que “todos los años” se produzcan “los mismos problemas” en la prestación de los servicios de transporte escolar. Señalan “retrasos sistemáticos de hasta 15 o 20 minutos”, niños “abandonados en la parada porque no caben en el autobús”, “falta” de personal, e incluso conductores “que no conocen las rutas” o alumnado “que viaja de pie porque no hay asientos suficientes”. También afirman que esta situación provoca en ocasiones que los menores “llegan una hora antes del centro y lógicamente tienen las puertas cerradas”, lo que provoca que “se rompa” la cadena de custodia al no estar todavía el profesorado presente. “Hacer levantarse a una niña o un niño a las 06.30 horas de la mañana para coger el autobús es difícil de entender sobre todo si luego tiene que esperar un rato hasta que abra las puertas el colegio, o simplemente ocupa el tiempo en el autobús mientras que da vueltas para juntar demasiadas paradas en el incluso trayecto”, lamenta Anpas Galegas en su comunicado. Asimismo, ha puesto el foco en que el transporte de enseñanza no obligatoria “está sin resolver” y lamentan que exista “un empeño” en “no rediseñar” las rutas, por lo que urgen a la Consellería de Educación que abandone el discurso de que estos problemas son “casos aislados” y “puntuales” y que acometa un cambio en el modelo que exija a las concesionarias que cumplan con un servicio de calidad.